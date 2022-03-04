مقتل وإصابة 86 شخصا في تفجير مسجد غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، الجمعة، مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في تفجير بمسجد بمدينة بيشاور.

قالت الشرطة إن تفجيرا وقع داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 30 شخصا و56 مصابا.

وأشار ضابط الشرطة محمد سجاد خان لوكالة رويترز للأنباء: "نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى. نحقق في ملابسات الانفجار، لكن يبدو أنه هجوم انتحاري".



وأغسطس الماضي، قتل شرطيان وأصيب 12 آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات إرهابية تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.