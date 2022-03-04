فيسبوك يغلق منصة Facebook Campus لطلبة الجامعات 10 مارس المقبل

يعتزم تطبيق فيسبوك Facebook إغلاق منصته المخصصة لطلاب الجامعة أو ما يسمى ب Facebook Campus بشكل نهائي في 10 مارس المقبل، والذى كان قد تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020 .

وبحسب موقع TechCrunch فإن الغرض من إنشاء منصة Facebook Campus كان مساعدة الطلاب في الجامعة من التواصل بشكل علمى واجتماعي مع بدء انتشار فيروس كورونا في عام 2020 ، في محاولة لتسهيل تدوال البيانات والمقررات الدراسية.



وقام فيسبوك Facebook قد أعلم المستخدمين بأن الإصدار التجريبي من منصة Facebook Campus سيتم إغلاقه وسيتم حذف ملفات تعريف المنصة والمجموعات والمنشورات والبيانات الأخرى، كما أشارت الرسالة إلى أنه قبل إيقاف تشغيله ، سيتمكن المستخدمون من عرض بياناتهم وتنزيلها.





وقال فيسبوك في رسالته "منذ أن أطلقنا الإصدار التجريبي من Campus ، كانت مهمتنا هي المساعدة في التقريب بين مجتمعات الجامعة، لكننا تعلمنا أن أفضل طريقة لدعم الطلاب هي من خلال مجموعات Facebook " .

وكان فيسبوك قد قدم Facebook Campus كوسيلة لجعل منصته جذابة للشباب من خلال توفير مكان خاص لطلاب الجامعات حيث يمكنهم التواصل مع زملائهم في الفصول الدراسية والانضمام إلى المجموعات والتعرف على أحداث الحرم الجامعي القادمة والحصول على التحديثات من إدارة الكليات ، والدردشة مع الطلبة الآخرين.

ومع ذلك ، لم يتم تقديم Facebook Campus كتطبيق منفصل تمامًا -كان يمكن الوصول إليه من قسم "المزيد" جنبًا إلى جنب مع أقسام فيسبوك الأخرى ، مثل المشاهدة والتعارف والألعاب والأخبار وغيرها.

