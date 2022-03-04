عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك يغلق منصة Facebook Campus لطلبة الجامعات 10 مارس المقبل

فيسبوك يغلق منصة
فيسبوك يغلق منصة Facebook Campus لطلبة الجامعات 10 مارس

يعتزم تطبيق فيسبوك Facebook إغلاق منصته المخصصة لطلاب الجامعة أو ما يسمى ب Facebook Campus بشكل نهائي في 10 مارس المقبل، والذى كان قد تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020 .

 

وبحسب موقع  TechCrunch فإن الغرض من إنشاء منصة Facebook Campus كان مساعدة الطلاب في الجامعة من التواصل بشكل علمى واجتماعي مع بدء انتشار فيروس كورونا في عام 2020 ، في محاولة لتسهيل تدوال البيانات والمقررات الدراسية. 

تحذير عاجل لجميع مستخدمى فيسبوك.. هذه الصفحة تسرق أموالك

عطل كبير يضرب فيسبوك في روسيا


وقام فيسبوك Facebook قد أعلم المستخدمين بأن الإصدار التجريبي من منصة Facebook Campus سيتم إغلاقه وسيتم حذف ملفات تعريف المنصة  والمجموعات والمنشورات والبيانات الأخرى، كما أشارت الرسالة إلى أنه قبل إيقاف تشغيله ، سيتمكن المستخدمون من عرض بياناتهم وتنزيلها. 


 
وقال فيسبوك في رسالته  "منذ أن أطلقنا الإصدار التجريبي من Campus ، كانت مهمتنا هي المساعدة في التقريب بين مجتمعات الجامعة، لكننا تعلمنا أن أفضل طريقة لدعم الطلاب هي من خلال مجموعات Facebook " .

 

وكان فيسبوك قد قدم Facebook Campus كوسيلة لجعل منصته جذابة للشباب من خلال توفير مكان خاص لطلاب الجامعات حيث يمكنهم التواصل مع زملائهم في الفصول الدراسية والانضمام إلى المجموعات والتعرف على أحداث الحرم الجامعي القادمة والحصول على التحديثات من إدارة الكليات ، والدردشة مع الطلبة الآخرين.

 

ومع ذلك ، لم يتم تقديم Facebook Campus كتطبيق منفصل تمامًا -كان يمكن الوصول إليه من قسم "المزيد" جنبًا إلى جنب مع أقسام فيسبوك الأخرى ، مثل المشاهدة والتعارف والألعاب والأخبار وغيرها. 
 

فيسبوك منصة Facebook Campus طلبة الجامعات مساعدة الطلاب فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

مجموعة منصور تنفي التقدم بعرض لـ شراء نادي تشيلسي

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

"طب الزقازيق" تستعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التنمية الاجتماعية

الفلاحين: تخزين التجار للحوم الحية استعدادا لشهر رمضان سبب في ارتفاع أسعارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ