استمرار التوافد علر انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية.. صور

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية اقبال كبير قبل ساعات من إغلاق باب التصويت في جولة الإعادة.

وتجرى الانتخابات لاختيار نقيب المهندسين في جولة الإعادة واختيار النقيب العام للنقابة والاعضاء المكملين.

ووفرت النقابة سيارات لنقل أعضاء النقابة من مراكز المحافظة المختلفة الي مقر النقابة بعاصمة الإقليم.

وتجرى انتخابات الإعادة لاختيار نقيب المهندسين عقب إعلان الإعادة في الجولة الأولي بين المهندس شبل ضحا نقيب المهندسين الحالي والمهندس اشرف فرحان عقب عدم اجتيازهم نسبه التصويت 50٪+١.

كما تجرى الانتخابات لاختيار النقيب العام والاعضاء المكملين وذلك من خلال 10 لجان في النقابة للتصويت في الانتخابات .