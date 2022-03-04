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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورهم كبير في مشروعات مصر|وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

وزير النقل
وزير النقل

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين اليوم الجمعة واكد الوزير ان مشاركته في هذه الانتخابات تاتي من منطلق اعتزازه وتقديره  لمكانة المهندسين ودورهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى.

مشيدا بسير العملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالاقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق كافة طموحات العاملين في هذا المجال

كما عبر وزير النقل عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التى شهدتها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من بنية تحتية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل ، مشيراً إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة  وهو ما سيتطلب جهد مضاعف من النقابة خلال الفترة القادمة. متمنيا التوفيق للمجلس القادم للنقابة أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية

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