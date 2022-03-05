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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل

طريقة عمل بطاطس كرسبي
طريقة عمل بطاطس كرسبي

بطاطس كرسبي من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلى شرائها من المحلات والمطاعم أيضا.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة"طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بطاطس كرسبي


بطاطس مهروسة

 ملح

 نشا

 دقيق

 جبنة بارميزان

 بهارات

 زبدة

 زيت  للقلى

كاتشاب  للتقديم


طريقة تحضير بطاطس كرسبي


- في بولة تخلط البطاطس المهروسة مع الجبنة والزبدة.

- ثم يضاف النشا والبهارات والملح والفلفل وتقلب البطاطس جيدًا لتصبح مثل العجينة.

- ثم تشكل على شكل كرات ثم تبرم كل كرة مثل أصابع البقسماط بالطول.

- ثم تقلى في الزيت وتقدم.

 

بطاطس كرسبي طريقة عمل بطاطس كرسبي مقادير بطاطس كرسبي طريقة تحضير بطاطس كرسبي الشيف غادة جميل

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