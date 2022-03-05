أحلى من المحلات.. طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل

بطاطس كرسبي من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلى شرائها من المحلات والمطاعم أيضا.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة"طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بطاطس كرسبي



بطاطس مهروسة

ملح

نشا

دقيق

جبنة بارميزان

بهارات

زبدة

زيت للقلى

كاتشاب للتقديم



طريقة تحضير بطاطس كرسبي



- في بولة تخلط البطاطس المهروسة مع الجبنة والزبدة.

- ثم يضاف النشا والبهارات والملح والفلفل وتقلب البطاطس جيدًا لتصبح مثل العجينة.

- ثم تشكل على شكل كرات ثم تبرم كل كرة مثل أصابع البقسماط بالطول.

- ثم تقلى في الزيت وتقدم.