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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة نرمين الفقي ورانيا ياسين.. أحدث ظهور للقاء سويدان| صور

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة الفنانة رانيا ياسين والفنانة نرمين الفقي، مما نال إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان: السينما مقفولة على ناس معينة.. وأعلنت اعتزالي لمروري بفترة صعبة (حوار)

يذكر أن حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد بعد النجاح الذي حققته من خلال مسلسل أيام الذي عرض على فضائية MBC مصر، وكشفت لنا كواليس العمل، كما تحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وفترة اعتزالها والأسباب وراء هذا القرار، وحكت لنا عن قضائها فترة كورونا في دبي وأعمالها القادمة.

مسلسل أيام 

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام ، وقالت: "ردود الفعل على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

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