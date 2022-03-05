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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز: شعبان شهر المنح والعطايا

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

هنأ  الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، جموع المسلمين بقدوم شهر شعبان ،  اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان”، مضيفًا :يا شهر شعبان العظيم تحية، والله دا كرم من ربنا إنه شهر نفحات، مش هيعدى علينا شهر فى السنة الهجرية إلا لما يكون ربنا عمل لنا نفحات، خصومات، منح وعطايا.

وقال  الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرص وأدوم، كل عام وأنتم بخير ورضا وسرور ومنح إلهية، وعطايا ربانية، خيركم من طال عمره وحسن عمله، الحمدلله الذى أهل علينا هلال شعبان".

قال رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي..  فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.
وأضاف رمضان عبدالمعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرا إلى أن بعض الناس تفهم أن الصيام فقط هو المطلوب في شهر شعبان ولكن كل الأعمال الصالحة .

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الخلق عيال الله  وكلمة عيال تعني يعولنا ويسترنا وينفق علينا.

وأكمل:  كل شهر في الشهور الهجرية له نفحة ومنحة وعطية وهدية ليس الخيرات كلها في شهر رمضان فقط ، مشيرا إلى أن شعبان شهر النفحات ، وبحر خيرات، النبي كان يكثر من الصيام في شعبان والسيدة عائشة تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان.
 

الشيخ رمضان عبدالمعز شهر شعبان لعلهم يفقهون دعاء السوق

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