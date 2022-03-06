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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط تتفقد مواقع مقترحة لمشروعات "حياة كريمة" في أبوتيج

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أماكن لإقامة مشروعات بأبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وتوفر حياة كريمة لهم .

وأشار إلى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء عن طريق جولاته الدورية أو اجتماعاته أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على نسب التنفيذ والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.

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وفي هذا الإطار تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط بعض مشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية يرافقها خلال الجولة التفقدية يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس حاتم وكيل وزارة الري بالمحافظة ، ورؤساء بعض القرى.


حيث زارت  أماكن وأراض مقترحة لإنشاء بعض المشروعات عليها بقرى مركز أبوتيج واستمعت لشرح تفصيلي وذلك لبحث مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات فضلاً عن المرور على الأعمال الجاري تنفيذها لعدد من المشروعات بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج وذلك للاطمئنان على نسب التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات والتأكد من مطابقتها للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً ووفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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