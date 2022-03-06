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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مؤسسها طالب مطور تطبيق شهير.. ما هي شبكة "VK" بديلة فيسبوك في روسيا؟

شبكة VK الروسية
شبكة VK الروسية

حظرت روسيا منصتي فيسبوك وتويتر، حيث تمثل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في المواجهة المستمرة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وروسيا، حيث فرضت الدولة خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي الوقت نفسه، شهدت شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين مؤخرا، بعد حجب روسيا موقع فيسبوك التابع لـ شركة ميتا الأمريكية، والذي قام بفرض قيودا على وصول بعض وسائل الإعلام الروسية على منصته، في ظل تصاعد التوترات وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

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ما هي شبكة VK الروسية؟

وتعتبر VK هي الشبكة الاجتماعية الروسية والمنافس الأول لخدمات جوجل وفيسبوك بالدولة، حيث يعد الموقع من المواقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين بعض المستخدمين في الدول العربية.

وتعرف الشبكة الاجتماعية باسم VK في الوقت الحالي، وكان يطلق عليها في السابق اسم “فكونتاكتي Vkontakte” باللغة الروسية والتي تعني "على تواصل"، وهو يعد موقع ويب للتواصل الاجتماعي إنشائه رجل الأعمال الروسي ومؤسس تيليجرام "بافيل دوروف" في أكتوبر من عام 2006.

وعلى غرار فيسبوك، تم تصميم شبكة VK في الأصل للطلاب المحليين في جامعة ولاية سانت بطرسبرج بـ روسيا، والتي درس بها "بافيل"، حيث يمكن للطلبة تسجيل الدخول إليه مجانا، ولكنها لاقت رواجا كبيرا وأصبح اليوم يدعم أكثر من 80 لغة غير الروسية، حيث يستخدمه الكثيرون على أنه بديلا محليا لموقع فيسبوك.

شبكة VK الروسية

 

فكونتاكتي شبكة بديلة لـ فيسبوك في روسيا

وتتشابه فكرة VK، إلى حد كبير لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من حيث التصميم والمفهوم المتشابهين مع نموذج عمل متطابق تقريبا، ويستخدم حوالي 55% من المستخدمين في روسيا الشبكة الاجتماعية بشكل يومي.

ووفقا لتحليلات Mediascope، وهي مجموعة عالمية لأبحاث السوق، فإن 41 مليون مستخدم نشط على تطبيق واتساب منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك في روسيا خلال عام 2020، بينما كانت شبكة VK يستخدمها حوالى 40.64 مليون مستخدم نشط في نفس الفترة.

شبكة VK الروسية

ومع مرور الوقت، أصبحت شبكة VK الاجتماعية أكبر بأربع مرات تقريبا من موقع إنستجرام Instagram، وأصبحت واحدة من الأماكن الأساسية لاستهلاك المحتوى حيث بلغ عدد المشاركات على المنصة حوالى 408 منشورا شهريا.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشبكة الروسية بامتياز من الرجال بنسبة 54 في المائة من مستخدميها في هذا الجنس وفقا لتحليلات العلامة التجارية، بينما يشاهد حوالى 46 بالمائة من الروس محتوى الفيديو على موقع VK.

شبكة VK الروسية

ومنذ مايو 2021، شهدت منصة التواصل الروسية زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين، حيث تعرف بأنها الشبكة الاجتماعية الأكثر صلة، ومع تصاعد التوترات وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وتقييد روسيا الوصول إلى مواقع التواصل الأمريكية تويتر وفيسبوك، شهدت شبكة "VK" الروسية زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين في الفترة ما بين 21 و27 فبراير المنصرم.

وزاد متوسط الزيارات اليومية للشبكة بمقدار 200 ألف شخص، مما يجعلها شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما للمواطنين الروس خلال فترة الحرب، حيث يزورها ما بين 47 و53% من مستخدمي الإنترنت في روسيا بشكل يومي، وفقا  لتحليلات Mediascope.

ويشير القائمون على الشبكة إلى أن منشورات المستخدمين تعتبر هي المصدر الرئيسي للمعلومات على شبكتهم، حيث ارتفع عدد مشاهدات موجز الأخبار إلى 5% تقريبا خلال الفترة الأخيرة، كما ازدادت مشاهدات مقاطع الفيديو بنسبة 15% على VK.

شبكة VK الروسية
روسيا شبكة VK الروسية بافيل دوروف فكونتاكتي شبكة VK بديل فيسبوك فيسبوك وتويتر

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