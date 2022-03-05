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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سناب شات توقف ميزة الخرائط الحرارية heatmap بـ أوكرانيا

ميزة الخرائط الحرارية
ميزة "الخرائط الحرارية heatmap" بتطبيق سناب شات

أوقفت شركة سناب Snap، ميزة "الخرائط الحرارية heatmap" بتطبيق سناب شات Snapchat، بـ أوكرانيا مؤقتا، مما يجعل التطبيق لا يعرض عدد اللقطات التي يتم التقاطها في مواقع معينة.

وقالت مالكة سناب شات إت هذه الخطوة هي "إجراء وقائي للسلامة" وأنه لا يزال هناك تغذية عامة منسقة من اللقطات المقدمة من الأوكرانيين، حسبما ذكر موقع "theverge" التقني المتخصص.

 

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وتعرض خريطة سناب، رموزا لونية لإظهار عدد الأشخاص الذين ينشرون صورا عامة على المنصة في منطقة ما، مما يعني أنه يمكن للآخرين معرفة الأماكن الذي يتركز فيه مستخدمي سناب شات، مما سيتيح لـ روسيا خلال الحرب الدائرة حاليا تتبع عمليات الإجلاء أو تحركات المواطنين الأوكرانيين، لذلك من الأفضل أن تتوقف هذة الميزة في الوقت الحالي.

الخرائط الحرارية heatmap

وكما اتخذت شركة سناب بعض الإجراءات الإضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لمنشور إخباري من الشركة فقد توقفت عن عرض الإعلانات في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، ولن تبيع المواقع الإعلانية إلى الكيانات الروسية.

ويشار إلى أن ميزة سناب شات المعروفة باسم “الخريطة الحرارية heatmap”، هي خريطة تفاعلية يمكنك من خلالها مشاركة موقعك الحالي مع الأصدقاء عندما يشاركون موقعهم، وستظهر مواقعهم على الخريطة برمز "بتموجي Bitmoji" الخاص بهم، جنبا إلى جنب مع من هم برفقتهم.

 

شركات أخرى قطعت مصادر المعلومات لمنع تتبع تحركات الأوكرانيين


الجدير بالذكر أن كبرى شركات التكنولوجيا، اتخذت إجراءات مماثلة لإجراء سناب شات، لجعل تتبع تحركات الأوكرانيين أكثر صعوبة عبر خدماتها.

خرائط جوجل مابس

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت شركة جوجل  Google الأمريكية، معلومات حركة المرور الحية في أوكرانيا، كما عطلت إمكانية إضافة تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو على خدمة الخرائط التابعة لها "جوجل مابس" في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، والتي كان الباحثون يستخدمونها لتتبع الغزو الروسي وتمكنوا من الحصول على نظرة ثاقبة لتتبع تحركات القوات.

وفي الوقت نفسه، أوقفت شركة آبل مبيعات منتجاتها المادية في روسيا بعد غزو أوكرانيا، إلى جانب فرض قيودا على خدمة الدفع الالكتروني Apple Pay، وسحبت بعض تطبيقات الأخبار الروسية من متجر App Store، كما أوقفت حركة المرور وتقارير الحوادث الحية في خرائط آبل في أوكرانيا كإجراء أمني.

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