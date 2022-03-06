تسريبات مصورة لـ هاتف أندرويد مميز من ون بلس

كشفت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف شركة ون بلس OnePlus القادم، والذي سيكون منافسا لأفضل هواتف أندرويد الحديثة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سربت صور حية لهاتف ون بلس المرتقب، والذي تزعم التسريبات أنه سينطلق إلى الأسواق تحت اسم OnePlus 10 أو 10R، وتبين الصور المسربة أن الهاتف سيحصل على كاميرا خلفية تضم 4 عدسات مثبتة في إطار مستطيل الشكل، تأتي إحداها بفتحة عريضة جدا.

مواصفات هاتف ون بلس OnePlus 10R

وتظهر الصور المسربة على موقع ويبو Weibo الصيني، ويعتقد بعض المسربين أن الصور الخاصة بهاتف ون بلس OnePlus 10R، وتوضح الصور أن الجهاز الرائد سيأتي بلونين هما الأخضر النعناعي والأسود، حيث يبدو الجهاز الأخير وكأنه رياضي من الحجر الرملي الخلفي.

وسيحصل هاتف ون بلس القادم على قدرات كبيرة في التعامل مع البيانات، وسيعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وسيمتاز هاتف ون بلس OnePlus 10R، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ودقة عرض 3212×1444 بكسل.

وسيعمل هاتف ون بلس OnePlus 10R، بواجهة المستخدم OxygenOS 12، وسيأتي مزودا بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وسيحزم هاتف ون بلس OnePlus 10R، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 80 وات.

