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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير داخلية فرنسا: بريطانيا ترفض دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها

فرنسا وبريطانيا
فرنسا وبريطانيا

حث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، بريطانيا على بذل المزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين العالقين في ميناء كاليه الفرنسي، قائلاً إن بريطانيا رفضت دخول لاجئين أوكرانيين واشترطت تأشيرات مسبقة.

 

وقال دارمانان لإذاعة أوروبا 1: “لقد اتصلت بوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مرتين، وأخبرتها أن تنشئ قنصلية في كاليه”.

 

وأضاف: “لدينا علاقات جيدة مع باتيل. أنا متأكد من أنها شخص محترم. أنا متأكد من أنها ستحل هذه المشكلة”.

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وقال دارمانان إن مئات اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى كاليه في الأيام القليلة الماضية، على أمل الانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة، لكن المسؤولين البريطانيين رفضوا الكثيرين وطلب منهم الحصول على تأشيرات من قنصليات المملكة المتحدة في باريس أو بروكسل.

 

واقترح وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، تقويض دعم أوكرانيا إذا سمحت المملكة المتحدة للاجئين بالدخول بدون تأشيرات.

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