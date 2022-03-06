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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 22 يوم عمل..

رفع 13 ألف طن قمامة ومخلفات تطهير الترع والمصارف بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة.

 

وأشار المحافظ الي انه كثفت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أعمالها لرفع المخلفات من مراكز ههيا و الزقازيق وأبوحماد و الإبراهيمية حيث بلغ ما تم رفعة خلال شهر فبراير الماضى (12940) طن قمامة ومخلفات بواقع (613) نقلة خلال 22 يوم عمل.

 

فيما أكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (12940) طن قمامة ومخلفات مبانى بنطاق المحافظة حيث تم رفع (5540) طن مخلفات تطهير الترع والمصارف و قمامة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع (277) نقلة بالإضافة لرفع (3140) طن قمامة وردش ومخلفات تطهير الترع من (طريق المقابر بشيبة – قرية غزاله الخيس – قرية بنى عامر- قرية شمبارة  ) بمركز الزقازيق بواقع (122) نقلة بالإضافة لرفع (3320) طن مخلفات تطهير الترع والمصارف من مركز الإبراهيمية بواقع (167) نقلة وكذلك تم رفع (940) طن قمامة ومخلفات مبانى ناتجة من حملة إزالة بمركز أبوحماد بواقع (47) نقلة وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (10) معدات (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 3 لوادر).

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هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

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