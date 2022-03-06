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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزو أوكرانيا يقلب الأمور في بريطانيا.. تفكير في رفع ميزانية الدفاع

استمرار القتال في
استمرار القتال في الأراضي الأوكرانية

قال مصدران حكوميان مطلعان، لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إنه من المرجح أن ترفع الحكومة البريطانية حجم الإنفاق الدفاعي، وزيادة ذلك في الميزانية، مع الموافقة على إرسال حزم مالية إضافية وعسكرية لدعم أوكرانيا، وذلك كله في ظل مواجهة التهديد المتزايد لحلف شمال الأطلسي من روسيا.

وذكرت الشبكة إنه يمكن زيادة ميزانية الدفاع البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد يزيد رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون من ميزانية الدفاع في غضون أسابيع ، وسط مخاوف من أن تداعيات أزمة أوكرانيا ستكلف الخزانة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية.

وسيلقي المستشار ريشي سوناك بيانا في 23 مارس مع أحدث توقعات مكتب مسؤولية الميزانية ، والتي يتم نشرها مرتين في السنة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مكتب شؤون الميزانية بترقية توقعاته ، مما يمنح المستشار خيار زيادة الإنفاق العام مع البقاء ضمن الحدود، بعد أن تلقت وزارة الخزانة ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني من إيصالات الضرائب في يناير 2022 مقارنة بالعام السابق.

وقال وزير دفاع الظل في حزب العمال جون هيلي لشبكة سكاي نيوز في وقت سابق إنه يتوقع أن يكون هناك "دفعة كبيرة من الأموال  للدفاع".

وذكر: "يجب على الحكومة الرد على التهديدات المتزايدة  لأمننا في أوروبا.. الغزو الروسي أعاد فرض الحسابات".
 

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