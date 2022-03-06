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تعليم

محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء خريطة معلوماتية متكاملة للأنشطة والمشروعات

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الحاسبات ونظم المعلومات، والآداب قسم الجغرافيا، ومعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لحوض النيل، بجامعة الفيوم، لبحث آليات التعاون المشترك في إنشاء خريطة معلوماتية متكاملة لجميع الأنشطة والمشروعات بالمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذ خطة المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وجهات الولاية المختلفة، ومطابقة بيانات حملات الإزالة مع منظومة المتغيرات المكانية.

 

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة آمال مصطفى مدير نظم المعلومات الجغرافية "الجيومكانية"، والأستاذ هاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، المشرف على المراكز التكنولوجية.  



يهدف الاجتماع إلى بحث آليات التعاون المشترك مع الجامعة، في إنشاء قاعدة بيانات وخريطة معلوماتية متكاملة للمحافظة، باستخدام نظم الGis، بحيث توضح جميع الأنشطة والمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وكذلك موارد المحافظة من الطرق، والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وشبكات المرافق، وغيرها، لتسهيل متابعة الخطط الحالية ووضع الخطط المستقبلية للتنمية بمختلف القطاعات.

 

وأكد المحافظ ضرورة الاستفادة من الدراسات العلمية السابقة، خاصة المتعلقة بجغرافيا الطرق والنقل، والتنسيق مع المرور والجهات التنفيذية المعنية، لوضع نموذج استرشادي ودراسة تجريبية على مدينة الفيوم، لتنظيم الحركة على الطرق والتخلص من الازدحام المروري بالمدينة، لافتاً إلى التعاون مع كلية الهندسة في تطوير البنية العمرانية وتكويد العمران لتحسين جودة الحياة، من خلال ما يعرف بخلخلة العمران القائم وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

 

ولفت "الأنصاري" خلال الاجتماع إلى آلية وخطوات اختيار المشروعات التي يجري تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بداية من مطالب المواطنين خلال الحوارات المجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة، ومقارنتها بخطط القطاعات المختلفة، مروراً بمراحل التنفيذ والمتابعة، موجهاً بالبدء في تجهيز قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، كمرحلة أولى، ثم إضافة مركزي طامية والفيوم كمرحلة لاحقة، واستكمالها بمركزي سنورس وأبشواي.

 

كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة البدء في عقد اجتماعات تنسيقية بين جميع الجهات المشاركة بالاجتماع، للاطلاع على البيانات المتاحة، وتحديد المعلومات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال، مؤكداً مسئولية كل جهة عن التنسيق في مجالها والتأكد من صحة ودقة المعلومات المطلوبة، مشيراً أن الاحتياجات العاجلة للمحافظة خلال هذه الفترة تتمثل في تكوين بنية معلوماتية لوقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعدي على حرم الترع والمصارف.

 

من جهته، استعرض نائب محافظ الفيوم، خطط المحافظة في التحول الرقمي والحوكمة، والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لميكنة العمل وربط إدارات الديوان العام، مشيراً إلى استفادة المحافظة بالبيانات المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حصر المباني والحدود، والبنية المعلوماتية لمركز شبكات المرافق بالمحافظة، وكذلك أطلس الأوقاف، والمنشآت الشرطية، مؤكداً انتهاء المحافظة من حصر كافة أصول الدولة غير المستغلة، كما يجري تدريب عدد من العاملين لتأهيلهم للعمل بالمجمعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

 

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الفيوم التدريس النيل خريطة المشروعات

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