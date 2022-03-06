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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا في أسوان

انطلاق حملة طرق الأبواب
انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان

بدأت مديرية الشئون الصحية بأسوان فى تنفيذ أولى فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بالمديرية. 

ويأتى ذلك في إطار خطة وزار الصحة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضح الدكتور  إيهاب حنفى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع من سن 12 عاما فأكبر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما في السابق، وتستمر حتى يوم 15 من شهر مارس الحالي من خلال 680 فرقة ثابتة ومتحركة، تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب وأماكن التجمعات.

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وكان قيادات وأهالى نصر النوبة أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للرئيس السيسي على تنفيذ هذه المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز، مما سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة. 

وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية، وجه المحافظ بالاستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

وأكد أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكيف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها ، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

واستهل اللواء أشرف عطية جولته بتفقد عدد من المشروعات بقرية بلانة، والتي من بينها مجمع الخدمات الحكومية والذي قارب على الانتهاء من ضمن 5 مجمعات تم نهوها ضمن 31 مجمعا خدميا بقرى “حياة كريمة” يتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير على مساحة 640 م٢ وبتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركزا تكنولوجيا من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان
انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان
انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان
انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان
انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان
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