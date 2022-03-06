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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن لوبيا بأسرار المطاعم

طاجن لوبيا
طاجن لوبيا

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن لوبيا بمذاق احترافي حيث أنه يتم عمله فى المحلات بنكهة خاصة جدا.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن لوبيا بمذاق احترافي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن لوبيا 
لحم مكعبات

 كرفس

 جزر

 لوبيا 

كزبرة خضراء

 بصل 

طماطم

ثوم 

ليمون 

مرقة 

شبت 

زبدة حبهان 

قرفة

 ورق لورا 

ملح 

فلفل 

أرز أبيض  للتقديم
طريقة عمل طاجن لوبيا بمكعبات اللحمة
* اسلقي اللحم في ماء مغلي به ورق لورا وقرفة وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة وفى نفس التوقيت اسلقي اللوبيا فى وعاء منفصل نصف سلقة.

* افرمي كمية قليلة من الثوم والبصل وحمريها فى الزبدة على النار ثم ضعي المرقة واللوبيا ثم قطع اللحمة ثم تضاف الطماطم المبشورة وتترك لتغلي وتتسبك.

* في طاسة يوضع قليل من الزبدة والكزبرة والشبت وتترك حتى تتحمر تماما ثم يضاف إلى الحلة وتترك حتى تمتزج المكونات ثم يضاف الخليط فى الطاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج وقدمى طاجن لوبيا شهى بنفس مذاق المطاعم.

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