أخبار التعليم.. فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين..خبير: الجامعات الأهلية تخلص المجتمع من فكرة كليات القمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم: فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة مبدئية، فتح باب التقدم لـ2 منحة للطلبة للمشاركة بأولمبياد اللغة الألمانية المقدمة من معهد جوتة للطلبة، بمعدل منحة واحدة للمدارس الحكومية، ومنحة واحدة للمدارس الخاصة، بالإضافة لمعلم مرافق خلال صيف 2022 م.

بعد محو أمية 11206 دارسين.. جامعة سوهاج الأولى على مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج حصول الجامعة على المركز الأول في مجال محو الأمية وتصدرها قائمة الجامعات المصرية، وذلك بعد محو أمية 11206 دارسين وفقاً لنتائج دورة يناير عام 2022.

خبير: الجامعات الأهلية تخلص المجتمع المصري من فكرة كليات القمة



أكد الدكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات الأهلية تركز في دراستها الأكاديمية على العلوم التكنولوجية الحديثة الذي سوف تساعد على محو فكرة كليات القمة من المجتمع المصري.

الأعلى للجامعات: تكثيف الجهود لإعلان مصر خالية من الأمية

استضافت جامعة حلوان اجتماع المشروع القومي لمحو الأمية اجتماع اللجنة في جلستها العشرون المنعقدة برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق.

غدا..فتح باب الالتماسات بشأن نتائج الترم الأول بـ"بنات عين شمس"..والغلق 14مارس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الاول لطالبات أولى آداب عام وانتساب وتربوى ادبى يبدأ من يوم الاثنين 7 مارس وحتى الاثنين 14 مارس .

محاضرات تحفيزية لاكتشاف الطلاب المبتكرين بجامعة جنوب الوادى



نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محاضرات تحفيزية وتوعوية مقدمة من فريق عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي برنامج "اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر".

آثار عين شمس: نسعى لنشر ثقافة التحول الرقمي بين المنتسبين



عقد، اليوم، إجتماع الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية مع المهندس محمود قنديل مدير مشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات بحضور الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ حسام حسني قائم بأعمال أمين الكلية.