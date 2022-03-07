حمزة الجمل: الإسماعيلي فرط في لاعبين مميزين.. ونخوض المباريات مهزومين نفسيا

أكد حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق أن الفريق الأول لكر القدم بالدراويش فرط في العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الاخيرة .



وقال الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تطوير أداء لاعبي الإسماعيلي، وكذلك تأهيل هؤلاء اللاعبين نفسيا" .



وأضاف: "الإسماعيلي يخوض اللقاء مهزوم نفسيا ويبحث عن انتصار، ولكنه لا يأتي" .



واختتم حديثه قائلا: "الإسماعيلي فرط في العديد من اللاعبين المميزين، مثل فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، وآري بابل، وهذا أثر سلبا على الإسماعيلي".



ويعاني الإسماعيلي خلال هذا الموسم من تراجع في النتائج على مستوى مسابقة دوري we المصري، حيث لم يحقق الفريق الأصفر أي انتصارًا خلال 11 مباراة من خلال التعادل في أربع مباريات والخسارة في سبع مباريات مما جعل الفريق يتواجد في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه فاركو مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري we المصري.