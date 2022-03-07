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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبوستر الرسمي.. هنا شيحا تشوق الجمهور للمسلسل الرمضاني "راجعين يا هوى"

صدى البلد

روجت الفنانة،هنا شيحا،للمسلسل الرمضاني الجديد "راجعين يا هوى"،وشاركت جمهورها بالبوستر الرسمي،وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت هنا شيحا من خلال البوستر معلقة:#فريدة #راجعين_ياهوى #رمضان #رمضان2022.
 

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي. 

خالد النبوى ونور النبوى

يتعاون الفنان خالد النبوي مع نجله نور لأول مرة  في مسلسل يحمل اسم «راجعين يا هوا»، والذي سيتم عرضه في  الموسم الرمضاني المقبل 2022.

ويجسد خالد النبوي شخصية شقيق والد نور، المسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامه أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم.

هنا شيحا مسلسل راجعين يا هوى خالد النبوى نور النبوي اعمال هنا شيحا

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