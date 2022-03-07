خبير: 3 ضوابط تربوية يجب معرفتها لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات .. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد| نصائح مهمة للطلاب..وتحذير من الاعتماد علي الدروس الخصوصية

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3 ضوابط تربوية يجب معرفتها لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

الاعتماد علي المذاكرة من عدة مصادر وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي علي تخبط طلاب الثانوية العامة بعد انتشار شائعات عودة نظام الثانوية العامة القديم قائلا “ ركزوا كويس في المذاكرة وابتعدوا عن الحفظ وافهموا ”

وأكد الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد علي ضرورة المذاكرة بشكل يحقق نواتج التعلم وبفهم المناهج الدراسية والابتعاد عن الحفظ.

وأشار الدكتور تامر شوقي ان الطالب الذي يتعامل مع المناهج الدراسية بفهم سوف يحقق نواتج التعلم الطلوبة سيدخل الامتحان ويتعامل مع الأسئلة فى نظام التقييم الجديد بكل سهولة ويسر دون شكاوى.

وقال الدكتور الخبير الربوي انه يجب علي الطلاب المذاكرة من عدة مصادر سوء المقروئة او المسموعة وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وكشف الدكتور تامر عن ضوابط تربوية يجب ان يعرفها الطالب قبل انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالاتي :

١- من حق الطالب معرفة شكل الامتحان وعدد الاسئلة وانواعها وليس من حقه اكيد معرفة اتصالها باي جزئيات في المنهج

٢- من حق الطالب معرفة رقم ١ قبل الامتحان بشهور طويلة وليس قبله ببضعة ايام

٣ يجب مراعاة ان طلاب السنة الحالية هم جيل كورونا والتابليت الذين لم يحققوا نواتج التعلم المستهدفة خلال السنوات السابقة ولا يعرفون ما هي نواتج التعلم في السنة الحالية .... اري توزيع كتيبات تتضمن نواتج التعلم علي جميع الطلاب مع توقيع ولي أمر الطالب علي الاستلام

مستكملا حديثه عن الدروس الخصوصية في السناتر وانتحال الكثير ممن يدرسون فيها صفة المعلم رغم ان معظمهم ليسوا معلمين واستغلال الطلاب ماليا منوها انه تقوم وزارة الصحة بحملات مراقبة وتفتيش علي عيادات الأطباء وكذلك وزارة التموين علي المتاجر للتأكد من الالتزام بقواعد المهنة وجودة المنتجات

وطرح الدكتور تامر شوقي سؤالا هل تقوم وزارة التعليم بحملات تفتيشية علي مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من كفاءة شرح المعلمين، وهل لديهم رخص للتدريس وللتعليم؟؟ هل توجد مراقبة عليهم من وزارة المالية لضمان عدم استغلال الطلاب ماليا وما الضمان لعدم التلاعب بعقول الطلاب باعتبار ان التدريس أمن قومي لمصر؟؟ لافتا أن إقبال الطلاب علي الدروس ليس غالبا بسبب كفاءة المعلم ولكن لأسباب اخري مثل عدم دراية الطلاب واولياء الامور بالمقررات واعتبارهم المعلم اي كان مستواه هو المنقذ فضلا عن تأثير الدعاية الكذابة .

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبير التربوي، أنه يجب على أولياء الأمور ابتعاد جميع طلاب الثانوية العامة عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولا بد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.

لذا سنوجه لهم أهم 5نصائح لطلاب الثانوية العامة 2022 كي تساعد الطلاب على المذاكرة بشكل صحيح وقوي. .

أعط لنفسك وقتا كافيا للمذاكرة:

– «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد» وكذلك لا يجب عليك تأجيل المذاكرة لوقتٍ أخر،لابد من أن تضع لنفسك جدولًا تنظم فيه المواد الدراسية، حيث تضع لبعض المواد وقتًا وأولوية أكثر من الأخرى. فعليك خلق توازن بين المواد الدراسية يجعلك تشعر بالراحة معه.

تدرب على كثير من الامتحانات السابقة:

– واحدة من أكثر الطرق فعالية للتحضير للامتحانات هي التدرب على حل الامتحان من خلال الامتحانات السابقة.

اشرح إجابتك لأصدقائك:

– عند المراجعة مع زملائك قم بشرح الإجابة لهم بشكل تفصيلي، فذلك يساعدك بشكلٍ أكبر على تثبت المعلومة في عقلك، وكذلك لتسليط الضوء على أي جزء يحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة.

اشرب الكثير من الماء:

– تذكر أن تحافظ على مستوى الرطوبة في جسدك من خلال شُرب الكثير من الماء، أن تكون رطبًا أمر ضروري لعقلك للعمل في أفضل حالاته. لذا تأكد من استمرار شرب الكثير من الماء خلال المراجعة، وكذلك في يوم الامتحان.

تنظيم مكان الدراسة الخاص بك:

– تأكد من أن لديك مكان ذا مساحة كافية لوضع كتبك المدرسية، ونشر ملاحظاتك أثناء المذاكرة.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن السر وراء انتشار شائعة العودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والتصحيح اليدوي وإلغاء النظام الالكتروني .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن سر هذه الشائعة هو تسريب صورة خطاب رسمي "داخلي" أرسلته الوزارة للمديريات ، وتمت ترجمة محتواه بشكل خاطئ بدون فهم من جانب غير المتخصصين.

الخطاب المثير للجدل

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الخطاب الرسمي تحدث عن اجراءات تشكيل فريق المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، فالناس ترجمت ذلك "بدون فهم" على انه بما ان الوزارة تبحث عن مصححين فهذا يعني عودة التصحيح اليدوي و الامتحانات الورقية والنظام القديم وهذا التفسير لا اساس له من الصحة.

وأضاف : ما لا يعرفه الطلاب واولياء الامور ، ان هذا الخطاب الداخلي كان مقصودا به فقط المواد غير المضافة للمجموع ، وامتحانات طلاب المنازل ، وطلاب المستشفيات والسجون وليس طلاب الثانوية العامة العاديين .

جدير بالذكر أن الخطاب الداخلي المتداول الذي أشار إليه وزير التربية والتعليم في تصريحاته ، نص على موافقة وزير التربية والتعليم على اتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية للترشح للعمل بلجان سير الامتحان وكذا اعمال تقدير الدرجات بـ امتحانات الثانوية العامة بدءا من اول مارس 2022 .

وعبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال “هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها اسئلة مقالية أم لا؟ ”.

وقال الوزير: “أنا لو طالب أتكسف اسأل السؤال ده، لأن ببساطة التعليم مش كدة خالص”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "من المفروض أن يذاكر طلاب الثانوية العامة 2022 جميع أنواع الأسئلة، ويدخلوا الامتحان فاهمين المقررات واللي ييجي لهم يحلوه مش اكتر من كدة”.

وكشف شوقي عن مفاجأة صادمة، قائلا: تلقينا استغاثات من أساتذة وقيادات جامعية يؤكدون لنا أن إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات المرحلة الثانوية تسبب في دخول طلاب الثانوية العامة للجامعة "ما بيعرفوش يكتبوا”، مشددا على أن الطلاب لابد أن يهتموا بجميع أنواع الأسئلة وجميع أشكال التقييم.

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 : “السؤال اللي ييجي لكم حلوه مش لازم الوزارة تقول لكم شكل الامتحان ايه ولا عدد الأسئلة كام ولا كل امتحان عليه كام، ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم”.