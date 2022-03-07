عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل المحادثات ساعتين.. وفد التفاوض الأوكراني يتوجه إلى بيلاروسيا

علما روسيا وأوكرانيا
علما روسيا وأوكرانيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن وفد التفاوض الأوكراني غادر إلى بيلاروسيا لعقد محادثات مع الجانب الروسي  حول وقف إطلاق النار.

وقالت قناة "العربية"، إن المفاوضات الأوكرانية الروسية في بيلاروسيا تأجلت لساعتين، وذلك بعدما أفاد التليفزيون الروسي بأن المحادثات ستبدأ في الساعة 12 بتوقيت جرينتش.

ووصل الوفد الروسي إلى موقع عقد المحادثات مع الجانب الأوكراني، في الجولة الثالثة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي.. روسيا تصدر قائمة بالدول والأقاليم غير الصديقة

فيديو جراف.. ما هي طائرة العقاب الأوكرانية المستخدمة ضد روسيا؟

والأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم ينجح أي منهم حتى الآن.

ودخل قرار روسيا بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية عدة، حيّز التنفيذ صباح اليوم الاثنين، وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ممرات إنسانية في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الاثنين، إن نظام التهدئة سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيتم فتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

ودعا البيان الجانبَ الأوكراني إلى الالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية، وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب"، مؤكدة أن محاولة كييف اتهام موسكو بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المُسيرة.

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

ووفقًا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية "إنترفاكس"، واطلعت عليها رويترز، فإن الممر من كييف سيؤدي إلى بيلاروسيا، ولن يكون للمدنيين من خاركوف سوى ممر يؤدي إلى روسيا.

فيما سيؤدي الممر الإنساني من ماريوبول وسومي إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى روسيا، وسيكون بوسع المدنيين من كييف السفر جوا إلى موسكو.

يأتي هذا القرار بعد محاولتين فاشلتين لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وحديث مسؤولين أوكرانيين عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، موقف روسيا من الممرات الإنسانية بأنه "غير أخلاقي تمامًا"، مضيفًا أنه يجب أن يكون للمواطنين الحق في الإجلاء إلى أراضي داخل البلاد وليس خارجها.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أوضح المستشار أن الحوار مع موسكو حول ممرات الإجلاء لا يزال جاريًا، مؤكدًا أن المواطنين الأوكرانيين لديهم الحق في تحديد وجهتهم لكن سيتم استغلال المتوجهين إلى روسيا.

روسيا الدفاع الروسية وفد التفاوض الأوكراني بيلاروس ​أوكرانيا​ و​روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

700 جنيه زيادة فى سعر الأرز الشعير وكيلو الأبيض بـ14 للمستهلك

ترشيحاتنا

أتمنى من كل قلبي.. ميدو يطالب مسؤولي الزمالك برحيل بن شرقي

في عيدها العالمي .. العسومي: المرأة العربية مثالا يحتذى في البذل والعطاء

المتهم الـ20 في الآثار الكبرى لرئيس المحكمة: واثق في حكم سيادتكم

اختتام فعاليات سلسلة سباقات "ياس" بالإمارات

إلزام ملاك العقارات بعمل خزانات وطلمبات لتوفير المياه بمشروع القانون

حكم ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن .. علي جمعة يحسم الخلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

أنا لست ضدها طالما متوظفة صح.. شيرين رضا عن مشاهد القبلات والأحضان

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أبناؤها يطلبون الدعاء لها .. وعكة صحية مفاجئة تصيب غادة عادل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ