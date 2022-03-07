زراعة الشرقية تنفذ دورة تدريبية لـ24 شابا وفتاة على الاستخدام الآمن للمبيدات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وقال المحافظ إن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار نظمت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022 بحضور الدكتور على احمد السيد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمد محمد احمد ابراهيم والدكتور حسن احمد نبيل والدكتور حامد عبد الدايم بمعهد بحوث وقاية النبات وذلك لتدريب 24 شاب وفتاه من مطبقي المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.

وخلال الدورة التدريبية تم تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم اساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة، وفي نهاية الدورة تم تسليم المتدربين شهادة اتمام واجتياز دورة مطبقي المبيدات.