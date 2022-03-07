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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديث .. أسعار الدولار اليوم الاثنين في جميع بنوك مصر

أسعار الدولار في
أسعار الدولار في البنوك

استقر سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين على أسعار الأسبوع الماضي، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها

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700 جنيه زيادة فى سعر الأرز الشعير وكيلو الأبيض بـ14 للمستهلك

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، والبنك الأهلي اليوناني 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبنك التنمية الصناعية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، كما سجل في بنوك:"الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، المشرق" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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