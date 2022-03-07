آخر تحديث .. أسعار الدولار اليوم الاثنين في جميع بنوك مصر

استقر سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين على أسعار الأسبوع الماضي، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، والبنك الأهلي اليوناني 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبنك التنمية الصناعية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، كما سجل في بنوك:"الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، المشرق" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.