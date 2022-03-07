وفيات كورونا في العالم تتجاوز 6 ملايين حالة

أفادت بيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 6 ملايين وفاة عالميا.

وقالت الجامعة إنه في الوقت الحالي بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا 6 ملايين و864 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 6200 حالة وفاة في المتوسط في كل يوم خلال الأسبوع الماضي.

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكبر عدد من الوفيات عند 958,621، والبرازيل عن 652,438 حالة وفاة، وأبلغت روسيا عن 349,853 حالة وفاة، والمكسيك 319,859 حالة وفاة.

وصل العالم إلى 5 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في 1 نوفمبر. وقال الخبراء إن العدد الرسمي للوفيات من المحتمل أن يكون أقل من العدد الحقيقي.