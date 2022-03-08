مواليد 8 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً مليئاً بالإنجازات الواعدة فتفتح الأبواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالأمور السطحية سنة مهمة جدا جدا ورائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا.

بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً ومليئة بالنشاطات المتعددة ويغمرك الحظ بكرمه ومكافآته الثمينة على كل المستويات.



مولود اليوم الاثنين 7 آذار مارس من برج الحوت



مولود اليوم من برج الحوت عكسا لبعض مواليد الأبراج الذين يتحمسون للقتال والمنازعات القوية من حين الى آخر اي منازعات عائلية او قبلية.يفضل الهروب الى عالم الاحلام والاوهام وهذه قوة يستمدها من كوكبه نيوتن اذ يجعله يقاوم ويتحرر مما يحيط به وما يدعو للعجب أنه يرى العالم من خلال منظار ودي يرسم له كل شيء جميلا ورائعا.يحلم بأن يذوب في عالم متكامل خيالي وهو في بحث دائم عن مثال أعلى قد لا يكون موجودا وهذا ما يجعله يغرق في القلق والاحباط.اذا قلت له ان الأرض اهتزت او ان المجاعة سادت او ان العالم يتداعى..أكثر ما يعمله هو ان يلتفت بنظره الى مكان آخر كأنه يقول ان هذه الامور طالما بعيدة عني بسيطة.