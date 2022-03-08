شعبة المخابز: بعض المستوردين والمتعهدين يخزنون الدقيق السياحي

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن بعض التجار والمستوردين والمتعهدين يقومون بتخزين الدقيق السياحي بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وأضاف عطية حماد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك بورصة للدقيق السياحي وهناك مطاحن مسؤولة عن الدقيق السياحي وهناك مستوردين للقمح".

وتابع عطية حماد: "من الضروري مراجعة كميات رسائل الدقيق السياحي التي دخلت مصر وطريقة توزيعها وهل تم توزيعها بالفعل أم تم تخزينها".

وأكمل عطية حماد: "عدد المخابز 28 ألف مخبز للخبز المدعم وهنا حوالي 8 آلاف مخبز لإنتاج الخبز السياحي ".

ولفت عطية حماد: "نحن في اقتصاد حر ولا نستطيع أن نعود للخلف وسلعة الخبز السياحي حرة ولا رقابة عليها وتخضع لسياسة العرض والطلب".