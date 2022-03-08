برلماني يتقدم باقتراح لإدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي

أكد مصطفى سالم؛ وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أنه تقدم باقتراح لإدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي.

وقال مصطفى سالم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب: "السمنة لم تعد مصدر قلق لمظهر الانسان فقط ولكنها مشكلة صحية تترتب عليها أمراض أخرى".

وأضاف مصطفى سالم: "هناك وزن يسمى السمنة المفرطة حين يكون الانسان زائد عن الوزن المثالي 35 كيلو؛ وفي مبادرة 100 مليون صحة اكتشفوا أن 40% من الشعب مصابين بالسمنة المفرطة".

وتابع مصطفى سالم:"بعض المصابين بالسمنة المفرطة تجعل بعض المرضي لا يغادرون منازلهم ويصابون بأمراض أخرى مثل ضيق التنفس وغيرها".

وأكمل مصطفى سالم: "السمنة تؤثر على الوضع الاقتصادي وأصبحت مشكلة اقتصادية كبرى وتقدمت باقتراح برغبة للجنة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لإدراج عمليات جراحة السمنة ضمن التأمين الصحي".

واختتم مصطفى سالم: "العمليات تمثل عبء كبير على المواطنين وبعد الموافقة على المقترح في لجنة المقرحات سوف يتم إدراجه في الجلسة العامة وبعدها يرسل للحكومة من أجل تنفيذه".

