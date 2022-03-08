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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

النضال بالطعام.. هجوم على مطعم فرنسي بسبب وجبة بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووجبة تحمل اسمه

تشابه الأسماء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووجبة فرنسية شهيرة، كان سببا في تلقي مطعم فرنسي تهديدات من العملاء بتدمير المطعم مع تدشين حملات مقاطعة بسبب تقديم طبق المطعم المميز ويسمى “طبق بوتين”.

 

علاقة بوتين الرئيس بالوجبة

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” قال المطعم الفرنسي إنه تلقى إهانات وتهديدات من العملاء الذين اعتقدوا أن طبق بوتين المميز سمي على اسم بوتين، وقال مطعم فرنسي إنه تلقى تهديدات لأن الطبق يحمل الاسم نفسه.

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يتكون هذا الطبق من البطاطس والجبن والمرق، وأضاف صاحب المطعم أن هذه المكونات ليس لها علاقة ببوتين الرئيس.

يأتي هذا الهجوم بينما تعرضت الشركات في جميع أنحاء العالم لضغوط لقطع العلاقات مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

يسعى مطعم في فرنسا إلى مسح اسم الوجبة بعد ربط الكثير بين اسم الطبق المميز والرئيس بوتين الذي أعلن عن غزو أوكرانيا منذ أكثر من أسبوع بقليل.

 

تهديدات بسبب طبق بوتين

كشفت عدد من المطاعم الفرنسية أنها تلقت تهديدات أيضا بسبب الطبق نفسه ومن بينها المطعم الفرنسي “بيت بوتين"، وأوضح المطعم عبر تغريدة: "يبدو من الضروري لنا ان نتذكر أن مطعم بيت بوتين لا علاقة لها بالنظام الروسي وزعيمه".

وعن تاريخ هذا الطبق، تم ابتكاره في كيبيك في الخمسينيات من القرن الماضي. والقصص التي تروي أصله عديدة. ولكن هناك أمر واحد مؤكد، أنه قد صُنع بواسطة طهاة يهتمون بتوفير المذاق المميز.

بينما ذلك الهجوم، واصل المطعم تقديم دعمه لـ الشعب الأوكراني الذي يقاتل بشجاعة من أجل حريتهم ضد النظام الروسي، إذ قطعت الشركات والصناعات بأكملها العلاقات مع الاقتصاد الروسي.

 

تغيير اسماء الطعام

وفي الأسبوع الماضي ، انضم مطعم “Le Roy Jucep” في كيبيك إلى حملات المقاطعة، إذ حذف كلمة بوتين أيضا من علامته التجارية احتجاجًا على الغزو.

وقال المطعم ، الذي يدعي أنه اخترع طبق البوتين ، في منشور على فيسبوك تمت إزالته الآن إن الطبق سيُطلق عليه مؤقتًا “مرق الجبن المقلي”.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم طبق بطاطس بسبب نزاع سياسي: في عام 2003 ،مقاومة الحكومة الفرنسية لحرب العراق ثقادت بعض المطاعم - بما في ذلك ثلاثة مقاهي للكونجرس- للإشارة إلى البطاطس المقلية مؤقتًا باسم "فري فرايز أو بطاطس الحرية".

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