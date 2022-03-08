عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للمرأة.. كيف تتعاملين مع زوجك لتقديم الحب لأسرتك؟

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي المرأة كيف تتعاملين مع زوجك لتقديم الحب لاس

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، يهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، كل عام في 8 مارس. سواء كأم أو زوجة أو أخت أو أصدقاء. في هذه المناسبة الخاصة، ستشارك النساء من جميع أنحاء العالم في التجمعات والمناقشات والبرامج التي يتم تنظيمها للحديث عن القضايا المتعلقة بالمرأة وفكرة المجتمع المحايد بين الجنسين.

وفقا لما نشره موقع Very well mind إليك 6 طرق لتقديم الحب والدعم لأسرتك.. 

txt

في اليوم العالمي لـ المرأة.. أمراض تهدد حياتك فانتبهي

txt

في يوم المرأة.. نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب

 الاحترام المتبادل 

عليك بتقديم الاحترام ووضع الصفات الجيدة فى أوائل قائمة اختيارك. لا تلقي الضوء على العيوب أو القصور فى الشخصية..عليك بتقديم الحب والدعم والاحترام وعلى الزوج أيضا مبادلتك نفس المشاعر وهذا أفضل ما تقدمانه معا لأطفالكما.

دعي زوجك يعرف كل يوم من خلال المجاملات أو الشكر أنك تقدرين كل ما يفعله.

تواصل بانتظام

في عصر الهواتف الذكية و Netflix وأنماط الحياة التي تعمل من المنزل ، من السهل تشتيت انتباهك، قد تجد أنك غالبًا ما تقضي أيامًا دون إجراء محادثة حقيقية مع زوجتك.

حصة التوقعات المالية

العديد من الزيجات محفوفة بالخلافات حول الشؤون المالية، غالبًا ما يجلب الأزواج توقعات مختلفة حول المال في العلاقة، قد يجد كل شريك صعوبة في رؤية الوضع المالي من منظور الشخص الآخر.

يعد التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع أموالك عنصرًا حاسمًا في زواج ناجح اتفقي على ميزانية ، ومنهج للديون ، وقومي بوضع خطة للعيش ضمن حدودك ، من المهم أيضًا التفرقة بين الاحتياجات والرغبات، في حين أن كليهما شرعي ، يمكن أن يواجه الأزواج مشاكل إذا حاولوا تلبية جميع احتياجاتهم دون التفكير في ميزانيتهم.

ادمجي بعض المرونة في ميزانيتك للسماح بالترفيه والهدايا والعطلات والأنشطة الأخرى التي ستقوي زواجك.

أعطي مساحة كافية لزوجك 

عندما يحتاج شريكك إلى مساحة أو قضاء ليلة مع الأصدقاء عليك بتركه للتجديد وأنت أيضا يمكنك التنزهه وذلك يجعل الترابط بينكما بشكل أفضل ،وذلك من أجل احترام كل منكما رغبات الآخر وعدم تضييق الخناق عليه .

عليك المسامحة سريعا 

غالبًا ما تبدأ الزيجات في الانهيار عندما يحمل أحدهما ضغينة، أظهرت الأبحاث أن الشعور بالازدراء تجاه شريكك يتفاقم دائمًا ويمكن أن يؤدي إلى الطلاق إذا لم يتم حله مطلقًا، حاولي أن تسامحي زوجك بأسرع ما يمكن تذكري أن التسامح هو هدية تمنحيها لنفسك. يحتل حمل الضغينة مساحة ذهنية وعاطفية ويؤثر دائمًا على صحتك ومستويات التوتر لديك، اختاري روح التسامح وستجني الفوائد الإيجابية ، سواء كانت نومًا أفضل أو تخفيف التوتر.

لا تحاولي السيطرة على زوجك

في الزيجات الصحية ، يتمتع كلا الزوجين بالاحترام المتبادل لبعضهما البعض، لذلك احرصى على عدم السيطرة على زوجك وتجنبي هذه الأشياء .

لا تحاولي مراقبة أو التحكم في بعضكما البعض

تعلمي كيفية التعاون في اتخاذ القرارات الكبيرة (مثل إنفاق الأموال وتربية الأطفال).
دعي زوجك يتمتع بحرية القدوم والذهاب وكذلك أنت على الزوج تقديم كل الحب والاحترام وترك حرية لك .. الأزواج الذين يحاولون السيطرة على بعضهم البعض يخاطرون بأن يصبحوا مسيئين عاطفياً .

احتفال اليوم العالمي للمرأة في اليوم العالمى إنجازات المرأة لطلاق Family Community health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

جولة تفقدية لـ السيسي في معرض الدفاع العالمي بصحبة محمد بن سلمان

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

موضوعات متعلقة

دعاء الرزق في الصباح .. أدعية تفتح لك أبواب الخير

أفضل دعاء قبل النوم.. من وصايا الرسول ردد هذه الكلمات

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

ترشيحاتنا

بعد تخلي الناتو عنها.. كييف تسعي لاعتراف روسيا القانوني بدولة أوكرانيا

خالد عبد الغفار يوجه بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

في يومها العالمي.. ماذا قالت دار الإفتاء لمن يأكل حق المرأة في الميراث؟

البريميرليج توقف نقل مبارياتها في روسيا.. وتتبرع بمليون جنيه إسترليني لشعب أوكرانيا

أصابتهم لعنة التغيير.. 3 أساطير فقدوا بريقهم هذا الموسم

أمطار على القاهرة الليلة.. الأرصاد: ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة السبت..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

هل هلالك .. ورش السيدة زينب تتزين بفوانيس ومفارش رمضان 2022|فيديو وصور

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

فيديو

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ