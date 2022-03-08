في اليوم العالمي للمرأة.. كيف تتعاملين مع زوجك لتقديم الحب لأسرتك؟

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، يهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، كل عام في 8 مارس. سواء كأم أو زوجة أو أخت أو أصدقاء. في هذه المناسبة الخاصة، ستشارك النساء من جميع أنحاء العالم في التجمعات والمناقشات والبرامج التي يتم تنظيمها للحديث عن القضايا المتعلقة بالمرأة وفكرة المجتمع المحايد بين الجنسين.

وفقا لما نشره موقع Very well mind إليك 6 طرق لتقديم الحب والدعم لأسرتك..

الاحترام المتبادل

عليك بتقديم الاحترام ووضع الصفات الجيدة فى أوائل قائمة اختيارك. لا تلقي الضوء على العيوب أو القصور فى الشخصية..عليك بتقديم الحب والدعم والاحترام وعلى الزوج أيضا مبادلتك نفس المشاعر وهذا أفضل ما تقدمانه معا لأطفالكما.

دعي زوجك يعرف كل يوم من خلال المجاملات أو الشكر أنك تقدرين كل ما يفعله.

تواصل بانتظام

في عصر الهواتف الذكية و Netflix وأنماط الحياة التي تعمل من المنزل ، من السهل تشتيت انتباهك، قد تجد أنك غالبًا ما تقضي أيامًا دون إجراء محادثة حقيقية مع زوجتك.

حصة التوقعات المالية

العديد من الزيجات محفوفة بالخلافات حول الشؤون المالية، غالبًا ما يجلب الأزواج توقعات مختلفة حول المال في العلاقة، قد يجد كل شريك صعوبة في رؤية الوضع المالي من منظور الشخص الآخر.

يعد التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع أموالك عنصرًا حاسمًا في زواج ناجح اتفقي على ميزانية ، ومنهج للديون ، وقومي بوضع خطة للعيش ضمن حدودك ، من المهم أيضًا التفرقة بين الاحتياجات والرغبات، في حين أن كليهما شرعي ، يمكن أن يواجه الأزواج مشاكل إذا حاولوا تلبية جميع احتياجاتهم دون التفكير في ميزانيتهم.

ادمجي بعض المرونة في ميزانيتك للسماح بالترفيه والهدايا والعطلات والأنشطة الأخرى التي ستقوي زواجك.

أعطي مساحة كافية لزوجك

عندما يحتاج شريكك إلى مساحة أو قضاء ليلة مع الأصدقاء عليك بتركه للتجديد وأنت أيضا يمكنك التنزهه وذلك يجعل الترابط بينكما بشكل أفضل ،وذلك من أجل احترام كل منكما رغبات الآخر وعدم تضييق الخناق عليه .

عليك المسامحة سريعا

غالبًا ما تبدأ الزيجات في الانهيار عندما يحمل أحدهما ضغينة، أظهرت الأبحاث أن الشعور بالازدراء تجاه شريكك يتفاقم دائمًا ويمكن أن يؤدي إلى الطلاق إذا لم يتم حله مطلقًا، حاولي أن تسامحي زوجك بأسرع ما يمكن تذكري أن التسامح هو هدية تمنحيها لنفسك. يحتل حمل الضغينة مساحة ذهنية وعاطفية ويؤثر دائمًا على صحتك ومستويات التوتر لديك، اختاري روح التسامح وستجني الفوائد الإيجابية ، سواء كانت نومًا أفضل أو تخفيف التوتر.

لا تحاولي السيطرة على زوجك

في الزيجات الصحية ، يتمتع كلا الزوجين بالاحترام المتبادل لبعضهما البعض، لذلك احرصى على عدم السيطرة على زوجك وتجنبي هذه الأشياء .

لا تحاولي مراقبة أو التحكم في بعضكما البعض

تعلمي كيفية التعاون في اتخاذ القرارات الكبيرة (مثل إنفاق الأموال وتربية الأطفال).

دعي زوجك يتمتع بحرية القدوم والذهاب وكذلك أنت على الزوج تقديم كل الحب والاحترام وترك حرية لك .. الأزواج الذين يحاولون السيطرة على بعضهم البعض يخاطرون بأن يصبحوا مسيئين عاطفياً .