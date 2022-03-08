في اليوم العالمي لـ المرأة.. أمراض تهدد حياتك فانتبهي

يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي لـ المرأة، على الرغم من أن الرجل والمرأة يتشاركون في بعض المخاطر الصحية الشائعة، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض وإصابات معينة.

المرأة و الرجل ليسوا متماثلين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمخاطرهم الصحية، تتمثل الخطوة الأولى للبقاء بصحة جيدة في معرفة ما تواجهه ، ثم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل المخاطر، الخبر السار هو أنه يمكن الوقاية من العديد من التهديدات الرئيسية لصحة المرأة ، والتي يمكن أن تختلف بناءً على عمر المرأة وخلفيتها.



احذري هذه الأمراض تهدد صحة المرأة



-مرض القلب

لدهشة العديد من النساء ، سرطان الثدي ليس الخطر الصحي الأول الذي يواجهنه، أمراض القلب ، التي تمثل حوالي 27 في المائة من جميع وفيات الإناث ، تقتل النساء في الولايات المتحدة أكثر من جميع أشكال السرطان مجتمعة - ما يقرب من 500000 امرأة سنويًا، ومع ذلك فإن 13 في المائة فقط من الأمريكيين يعرفون مدى خطورة الإصابة بأمراض القلب على صحة المرأة. لحسن الحظ ، هناك الكثير من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لدرء أمراض القلب ، مثل الإقلاع عن التدخين ، واتباع نظام غذائي ذكي للقلب ، وممارسة النشاط البدني.

-سرطان

السرطان ، ثاني أخطر تهديد لصحة المرأة ، مسؤول عن 22 في المائة من وفيات الإناث ويقتل ما يقرب من 270 ألف امرأة في الولايات المتحدة كل عام. ومع ذلك ، حتى في هذه الفئة ، فإن سرطان الثدي ليس التهديد الأكثر فتكًا. وبدلاً من ذلك ، فإن سرطان الرئة يودي بحياة معظم الأشخاص كل عام - ما يقرب من 70000 سنويًا - ويرجع ذلك في الغالب إلى التدخين ؛ سرطان الثدي هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان. لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة في منع ما لا يقل عن ثلث جميع أنواع السرطان ، لذا يمكنك تقليل المخاطر من خلال تبني عادات صحية.



السكتة الدماغية



تشكل السكتة الدماغية خطرًا كبيرًا على صحة المرأة في الولايات المتحدة، إنها ليست مسؤولة فقط عن ما يقرب من 8 في المائة من جميع وفيات الإناث ، ولكنها أيضًا السبب الرئيسي للإعاقة طويلة الأمد في الولايات المتحدة، وتتأثر النساء بهذه الحالة في كثير من الأحيان أكثر من الرجال - ما يقرب من 55000 امرأة أكثر يصبن بالسكتات الدماغية كل عام ، وحوالي 60 في المائة من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية تحدث عند النساء. لهذا السبب ، من المهم جدًا أن تتعلم جميع النساء التعرف على علامات السكتة الدماغية. اتصل بالرقم الطوارئ على الفور إذا كنت تعاني من أعراض خدر أو ضعف في وجهك أو ذراعك أو ساقك خاصةً إذا كانت في جانب واحد فقط من جسمك ؛ ارتباك مفاجئ مشكلة في التحدث أو الفهم ؛ صعوبة مفاجئة في الرؤية الدوخة أو فقدان التوازن أو صداع حاد مفاجئ.



مرض الانسداد الرئوي المزمن



تشكل هذه المجموعة من الأمراض ، التي تصيب الشعب الهوائية والرئتين ، حوالي 5 في المائة من جميع وفيات الإناث، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والذي ينتج غالبًا عن التدخين ، هو أكثر هذه الحالات شيوعًا وينطوي على التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة في عام 2000 ، وللمرة الأولى توفيت النساء أكثر من الرجال بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن ويقدر الآن أن 64000 امرأة تموت من هذه الحالة سنويًا، يُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن تهديدًا خطيرًا لصحة المرأة ويقلل أيضًا من جودة الحياة من خلال التسبب في ضيق التنفس والحد من قدرة الشخص على البقاء نشطًا.



مرض الزهايمر



يعتبر مرض الزهايمر ، اضطراب دماغي تنكسي مترقي ، مسؤول عن حوالي 4 في المائة من جميع وفيات الإناث في الولايات المتحدة كل عام، أكثر من نصف 4.5 مليون أمريكي يعيشون مع هذه الحالة هم من النساء ، ويموت عدد أكبر من النساء بسبب المرض أكثر من الرجال. على الرغم من أن داء الزهايمر يبدأ بالنسيان والارتباك البسيط ، إلا أنه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إعاقة عقلية لا يمكن علاجها، إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر تعرفه قد يكون مصابًا بمرض الزهايمر ، فتأكد من الحصول على فحص طبي كامل لاستبعاد الأسباب الأخرى للخرف.



داء السكري



يُعد مرض السكري ، المسؤول عن حوالي 3 في المائة من جميع وفيات الإناث في الولايات المتحدة ، مشكلة صحية خطيرة للمرأة ، وهي حالة تؤثر على ما يقرب من 26 مليون أمريكي. حوالي 12.6 مليون من هؤلاء النساء تتراوح أعمارهن بين 20 عامًا أو أكبر - لكن ربعهن تقريبًا لم يتم تشخيصهن بعد، النساء ذوات البشرة الملونة أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، يعد مرض السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض ، ولكن الخبر السار هو أنه يمكن الوقاية منه، لتقليل المخاطر تأكد من الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن صحي وممارسة الرياضة وفحص مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بانتظام للسماح بالتشخيص المبكر.



الانفلونزا والالتهاب الرئوي



يشكل الالتهاب الرئوي والإنفلونزا معًا أقل من 3 في المائة من جميع وفيات الإناث الأمريكيات، الإنفلونزا هي مرض رئوي معدي يسببه فيروس ، في حين أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئة ، والالتهاب الرئوي الجرثومي هو النوع الأكثر فتكًا، قد تكون اللقاحات هي أفضل رهان لتقليل خطر الإصابة بكلتا الحالتين، يمكن أن تكون لقاحات الإنفلونزا السنوية فعالة بنسبة تصل إلى 90 في المائة في الوقاية من الإنفلونزا لدى البالغين الأصحاء ، ويمكن أن يقلل لقاح المكورات الرئوية من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي بأكثر من النصف.



مرض الكلي



هذا المرض ، الذي تتوقف فيه الكلى عن أداء وظيفتها وتسمح للفضلات بالتراكم في الدم ، يمثل ما يقرب من 2 في المائة من جميع وفيات الإناث في الولايات المتحدة، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بأمراض الكلى ، ولكن مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتاريخ العائلي من الفشل الكلوي هي أكبر المخاطر التي قد تتعرض لها، إذا كنت مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، فاتبع اقتراحات طبيبك العلاجية عن كثب لتقليل المخاطر، لسوء الحظ لا توجد أعراض لمرض الكلى المبكر ولكن اختبارات الدم والبول يمكن أن تشخص الحالة.



تسمم الدم



يُعد تسمم الدم ، خطرًا على صحة المرأة وهو مسؤول عن وفاة 1.5 في المائة من جميع الإناث في الولايات المتحدة، تحدث هذه الحالة التي تهدد الحياة عندما يصاب الدم بالبكتيريا أو السموم الأخرى التي تأتي عادة من عدوى في الرئة أو المسالك البولية أو البطن أو الحوض، يمكن أن تبدأ الحالة بحمى شديدة ، وقشعريرة ، وتنفس سريع ، وتغير في الحالة العقلية ، ومعدل ضربات قلب سريع ، وغالبًا ما يصاب الشخص بمرض شديد، يمكن أن تتطور أعراض تسمم الدم بسرعة إلى صدمة ذات معدل وفيات مرتفع ؛ إذا ظهرت عليك أنت أو أحد أفراد أسرتك أيًا من العلامات التحذيرية ، فانتقل إلى المستشفى على الفور.

المصدر: everydayhealth

