أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية.. إنفوجراف

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنفوجرافا عن أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهي كالآتي:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف.
- إطلاق استراتيجية 2030 التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
- تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في التاريخ.
- أكبر نسبة لعدد الوزيرات في الحكومة وتعيين أول امرأة في منصب المحافظ عام 2017.
- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية.
- زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8 % خلال عام 2018.
- تعديل القوانين الخاصة بالميراث وتغليظ عقوبات التحرش الجنسي.
- تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد أربعين عاما.