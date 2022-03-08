أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية.. إنفوجراف

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنفوجرافا عن أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهي كالآتي:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف.

- إطلاق استراتيجية 2030 التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

- تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في التاريخ.

- أكبر نسبة لعدد الوزيرات في الحكومة وتعيين أول امرأة في منصب المحافظ عام 2017.

- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية.

- زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8 % خلال عام 2018.

- تعديل القوانين الخاصة بالميراث وتغليظ عقوبات التحرش الجنسي.

- تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد أربعين عاما.