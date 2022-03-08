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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية.. إنفوجراف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنفوجرافا عن أبرز مكاسب المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهي كالآتي:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف. 
- إطلاق استراتيجية 2030 التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. 
- تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في التاريخ. 
- أكبر نسبة لعدد الوزيرات في الحكومة وتعيين أول امرأة في منصب المحافظ عام 2017. 
- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية. 
- زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8 % خلال عام 2018. 
- تعديل القوانين الخاصة بالميراث وتغليظ عقوبات التحرش الجنسي. 
- تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد أربعين عاما.

مكاسب المرأة توك شو برنامج 8 الصبح عام المرأة تعيين أول محافظة

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