عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض 3 أفلام بمسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

صدى البلد

تُعرض 3 أفلام متنوعة، اليوم الثلاثاء، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمقامة فعالياته حاليا بمدينة الأقصر، ويستمر حتى العاشر من مارس الحالي.


وتشهد فعاليات اليوم الخامس من المهرجان، اليوم، عرض 3 أفلام هي: 

1- الفيلم الروائي الطويل "القربان"، من غانا، إخراج كوفي أفوسو.

2- الفيلم النيجيري "أذهب بعيدا"، إخراج ستانلي أوخياري.

3- الفيلم الجزائري "حلم"، للمخرج عمر بالقاسم، الذي توج بجائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي في الدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية.

ويتناول فيلم "حلم" قصة شاب في العشرينات يدعى "كوكو" يعيش في قرية جبلية بمنطقة القبائل ويواجه رفضا مجتمعيا لخروجه عن تقاليد قريته واختلاف ثقافته وهوايته عن أقرانه.

كما تشهد الفعاليات، اليوم، عرض فيلمين، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهما:

1- الفيلم السوداني "طوبي لهن"، إخراج رزان عبد الرحمن.

2- الفيلم المصري "تمساح النيل"، من إخراج نبيل الشاذلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: يجب التعامل مع روسيا وشعبها باحترام

في ذكرى ميلاده.. قصة هروب زوجة عادل أدهم وصدمته بعد إنكار ابنه له

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

كواليس افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بالمركز الثقافى لكفر الشيخ

ناسا تفتح عينة تربة جمعها رواد فضاء أبولو من سطح القمر قبل 50 عاما

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ