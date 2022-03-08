اليوم.. عرض 3 أفلام بمسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تُعرض 3 أفلام متنوعة، اليوم الثلاثاء، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمقامة فعالياته حاليا بمدينة الأقصر، ويستمر حتى العاشر من مارس الحالي.



وتشهد فعاليات اليوم الخامس من المهرجان، اليوم، عرض 3 أفلام هي:

1- الفيلم الروائي الطويل "القربان"، من غانا، إخراج كوفي أفوسو.

2- الفيلم النيجيري "أذهب بعيدا"، إخراج ستانلي أوخياري.

3- الفيلم الجزائري "حلم"، للمخرج عمر بالقاسم، الذي توج بجائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي في الدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية.

ويتناول فيلم "حلم" قصة شاب في العشرينات يدعى "كوكو" يعيش في قرية جبلية بمنطقة القبائل ويواجه رفضا مجتمعيا لخروجه عن تقاليد قريته واختلاف ثقافته وهوايته عن أقرانه.

كما تشهد الفعاليات، اليوم، عرض فيلمين، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهما:

1- الفيلم السوداني "طوبي لهن"، إخراج رزان عبد الرحمن.

2- الفيلم المصري "تمساح النيل"، من إخراج نبيل الشاذلي.