جمال شعبان: متلازمة القلب المكسور سبب وفاة الكثيرين بعد تلقيهم خبرا سيئا

فارق رجل أعمال الحياة، مساء أمس و ذلك عقب وصوله خبر وفاة نجله العشريني، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، حيث سقط الأب مغشيًا عليه؛ ليُفارق الحياة ويجتمع جثمانه بجثمان نجله بمثواهما الأخير، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.



علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على هذا الخبر قائلا: "مات الابن في حادث ..ومات الاب من الزعل ..الله يرحم الاتنين...الزعل بيموت...الزعل بيكسر القلب".



أفاد جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن توفي الأب نتيجة Broken heart وهي متلازمة القلب المكسور.



ما هي متلازمة القلب المكسور

متلازمة القلب المكسور هي حالة قلبية مؤقتة تحدث غالبًا بسبب المواقف العصيبة والمشاعر الشديدة، يمكن أن تحدث الحالة أيضًا بسبب مرض جسدي خطير أو جراحة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القلب المكسور من ألم مفاجئ في الصدر أو يعتقدون أنهم يعانون من نوبة قلبية، تؤثر متلازمة القلب المكسور على جزء فقط من القلب ، وتعطل مؤقتًا وظيفة ضخ القلب المعتادة، يستمر باقي القلب في العمل بشكل صحيح أو قد يضغط (ينقبض) بقوة أكبر.

يمكن علاج أعراض متلازمة القلب المنكسر، عادة ما تنعكس متلازمة القلب المنكسر من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع.

يمكن أيضًا تسمية متلازمة القلب المنكسر:

إجهاد عضلة القلب

تاكوتسوبو عضلة القلب

متلازمة الانتفاخ القمي



أعراض القلب المكسور



يمكن أن تحاكي علامات وأعراض متلازمة القلب المنكسر النوبة القلبية وقد تشمل:

ألم صدر

ضيق في التنفس

قد يكون أي ألم في الصدر طويل الأمد أو مستمرًا علامة على نوبة قلبية ، لذلك من المهم أن تأخذ الأمر على محمل الجد والاتصال برقم الطوارئ إذا كنت تعاني من ألم في الصدر.

أسباب القلب المكسور



السبب الدقيق لمتلازمة القلب المنكسر غير واضح، يُعتقد أن زيادة هرمونات التوتر ، مثل الأدرينالين ، قد تلحق ضررًا مؤقتًا بقلوب بعض الأشخاص، كيف يمكن لهذه الهرمونات أن تؤذي القلب أو ما إذا كان هناك شيء آخر هو المسؤول ليس واضحًا تمامًا.

قد يلعب الضغط المؤقت (الانقباض) للشرايين الكبيرة أو الصغيرة للقلب دورًا. قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القلب المنكسر من تغير في بنية عضلة القلب.

غالبًا ما يسبق متلازمة القلب المنكسر حدث جسدي أو عاطفي شديد، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي المرض الحاد (مثل نوبة الربو أو عدوى COVID-19) أو الجراحة الكبرى أو كسر العظام إلى متلازمة القلب المكسور، أي شيء يتسبب في استجابة عاطفية قوية ، مثل الموت أو الخسارة الأخرى ، أو حجة قوية قد يؤدي إلى حدوث هذه الحالة.

نادرًا ما يؤدي استخدام بعض الأدوية إلى الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر ، بما في ذلك:

أدوية الطوارئ المستخدمة لعلاج ردود الفعل التحسسية الشديدة أو نوبات الربو الحادة

بعض الأدوية المستخدمة في علاج القلق

مزيلات احتقان الأنف

العقاقير المنشطة غير المشروعة ، مثل الميثامفيتامين والكوكايين

أخبر مقدم الرعاية الصحية دائمًا عن الأدوية التي تتناولها ، بما في ذلك الأدوية التي اشتريتها بدون وصفة طبية، عند بدء دواء جديد ، تحدث إلى مزودك عن المخاطر والآثار الجانبية المحتملة.

عوامل الخطر لمتلازمة القلب المكسور



تتضمن عوامل الخطر المعروفة لمتلازمة القلب المنكسر ما يلي:

الجنس: تشيع متلازمة القلب المنكسر عند النساء أكثر من الرجال.

سن: يبدو أن معظم المصابين بمتلازمة القلب المنكسر أكبر من 50 عامًا.

اضطراب سابق أو حالي في الصحة العقلية: قد يكون الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.

المصدر: mayoclinic