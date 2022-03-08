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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يوم المرأة.. بورصة البحرين تقرع الجرس للمساواة بين الجنسين

البحرين
البحرين

أقامت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، فعالية (قرع الجرس للمساواة بين الجنسين) عن بُعد للسنة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، لتنضم بذلك إلى 188 بورصة عالمية تحتفي سنويًا بالمبادرة التي تنظمها الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود بورصة البحرين ودورها الفاعل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع أسواق رأس المال، وفق صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

وقد تضمنت المبادرة عدداً من النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية وتنفيذية رئيسية في العديد من الشركات المدرجة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وقد قامت بتسليط الضوء على الجهود المبذولة من المشاركين لتعزيز المساواة بين الجنسين في مؤسساتهم.

وبهذه المناسبة، قالت نرجس جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين ورئيس لجنة المساواة بين الجنسين، "نحرص في بورصة البحرين على مواصلة دعم إدماج المرأة البحرينية وإتاحة الفرصة لها لضمان شغلها للمناصب القيادية وتفعيل دورها كعضو فاعل ونشط في الاقتصاد، حيث نؤمن بأن التنوع والشمول يساهم في تعزيز بيئة العمل ويجعل عملية صنع القرار أكثر شمولاً".

وأضافت بأن بعض الاحصاءات من البورصات العالمية تشير إلى أن الشركات المدرجة التي تضم نساء في مجالس إدارتها تفوق أداء الشركات التي ليس لديها تمثيل نسائي في مجلس الإدارة، وهو محل فخر ويساهم في الاستفادة من فرصة سد الفجوة العالمية.

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