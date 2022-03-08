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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل تاجر مخدرات وإصابة آخر فى مداهمة وكر بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

داهمت الأجهزة الأمنية خلال حملة شنتها مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء ، وشارك فيها قوات الأمن المركزى بالتعاون مع ضباط البحث الجنائى والأمن العام، وكرا لتجارة المخدرات بقرية الخور بمركز كوم أمبو.

وتبادلت القوات إطلاق النار مع عدد من المتواجدين فى وكر بيع المخدرات ، وأسفر التبادل عن مقتل تاجر مخدرات ، وإصابة تاجر آخر وضبط ثالث ، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة لمشرحة أسوان والمصاب للمستشفي الجامعي، وتم التحفظ على المتهم المضبوط لبدء التحقيق.

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وعقب عملية المداهمة، وبتفتيش الوكر، تم ضبط بندقيتين آلية وطبنجة وكمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة، وتأتى هذه الحملة بعد عدة شكاوي وصلت إلي القيادات الأمنية من أهالى قرية الخور والقرى المجاورة بشأن المضايقات التي يتسبب فيها تواجد وكر المخدرات بمحيط القرية.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الأجهزة المعنية داخل مختلف المراكز والمدن سلسلة حملاتها لإزالة التعديات بكافة أشكالها ، ولاسيما أن هناك إجراءات مشددة يتم اتخاذها تجاه المتعدين بما يساهم بدوره فى استعادة حق الشعب والدولة فى أراضيها على الوجه الأكمل .

يأتي ذلك مع انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستمر فعالياتها حتى 26 مارس الجارى .

وأوضح المحافظ بأنه تم اليوم الوحدة المحلية لمدينة السباعية وبمعاونة القوة الأمنية المرافقة بإزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١١٩ م٢ ، وكذا إزالة عدد ٦ حالات تعدى على الأراضى الزراعية بزمام المدينة بمساحة ١٠٠٥ م٢ ، وهو الذى تواكب أيضاً مع تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضى تابعة للرى بمساحة 2139 م2 .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القافلة الطبية التى تم تنظيمها على مدار يومين بواسطة القوات المسلحة داخل قرية السلام التابعة لمدينة أبو سمبل السياحية والتي نجحت فى إجراء الكشف الطبى المجانى على 605 مواطن ومواطنة فى جميع التخصصات الطبية .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم وخاصة القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " .

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