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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 22 تعد ومخالفات مباني على أراضي زراعية وأملاك دولة

إزالة تعديات في أسيوط
إزالة تعديات في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  إنه تم إزالة 22 حالة تعدي ومخالفات مباني على أراضي زراعية وأملاك دولة بحي شرق ومركزي أسيوط ومنفلوط خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 والتي تستمر خلال الفترة 6 : 26 مارس الجاري 

 

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تمت  إزالة لقواعد وحفر أساس على قطعة أرض زراعية بحوض الرهبانية بزمام قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط ، وإزاله أشاير الدور الأرضي بمنطقه العقول بالوليدية بنطاق حي شرق فضلاً عن ازالة حالتين بمركز الفتح (أعمدة دور ثاني علوى بعرب الكلابات الغربية ، وآخرى بجزيرة الوسطى القبلية)

 بالاضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 18 حالة تعدي علي أرض أملاك الري بمساحات تصل إلى 390 متر بقرية سلام التابعة للوحدة المحلية بمنقباد بمركز أسيوط وذلك في حملات برئاسة أيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وحسني درويش رئيس مركز أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة نوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والري وحماية النيل وأملاك الدولة.


يذكر أن الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي تابعة لأملاك الدولة والري وحماية النيل والبيئة والصرف بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6 : 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6 : 26 مارس الجاري.

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