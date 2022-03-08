أبرزها الوفاة.. مخاطر تأخير علاج التهاب المرارة

يعد التهاب المرارة من المشكلات الطبية الشائعة ، وتوجد طرق عديدة لعلاجها. ولكن فى بعض الحالات تكون جراحة المرارة أمرا ضروريا.

ويتخوف بعض الأشخاص من إجراء عملية جراحية للتخلص من التهاب المرارة ولكن مع الأسف الشديد هذا التأخر فى العلاج يتسبب فى زيادة حالة المريض سوءا فى أغلب الأحيان .

نعرض لكم أهم المخاطر المترتبة على التأخر فى علاج التهاب المرارة وإجراء العملية الجراحية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”

المرارة المصابة بشدة: انسداد في المرارة يكون مؤلمًا وغير مريح للغاية وبدون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى عدوى أكبر قد تصل لدرجة غرغرينا في المرارة.

التهاب الأقنية الصفراوية : عدوى حادة في القنوات الصفراوية الرئيسية والكبد يمكن أن تكون شديدة الخطورة إذا لم يتم علاجها على الفور.

التهاب البنكرياس ( Pancreatitis ): تشترك القناة الصفراوية والقناة البنكرياسية في نفس "الصمام" في الاثني عشر وإذا كانت حصوة المرارة تسد هذا الصمام ، فإن عصير إنزيم البنكرياس القوي الذي يفرزه البنكرياس يتم دعمه مسبباً التهاب البنكرياس ، والذي يمكن أن يكون شديدًا ومهددًا للحياة.

يمكن أن تصل المضاعفات من العدوى المستمرة لـ التهاب المرارة لدرجة الموت .

العيش بدون المرارة

يمكنك أن تعيش حياة طبيعية بدون مرارة، لأن الدور الرئيسي للمرارة هو تخزين العصارة الصفراوية ، والكبد يصنع العصارة الصفراوية باستمرار ، فلن تحتاج إلى المرارة من أجل الهضم الطبيعي، و لا يزال من الممكن أن تتدفق الصفراء مباشرة من الكبد عبر القناة الصفراوية المشتركة وإلى الأمعاء الدقيقة.