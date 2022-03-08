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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل مرهم للشد العضلي وعلاج التشنجات

أفضل مرهم للشد العضلي
أفضل مرهم للشد العضلي

لا أحد يستمتع بشعور الاستيقاظ في الصباح وهو يعاني من الشد العضلي؛ ويمكن إستخدام أفضل مرهم للشد العضلي، ويمكن تطبيق كريم أو جل أو بلسم لفرك العضلات أن يعالج بطريقة سحرية التشنج التي تشعر بها ، ولكنه قد يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي ويحسن نوعية حياتك اليومية.

 

أفضل مرهم للشد العضلي 

وأفاد بحث جديد أن أفضل مرهم للشد العضلي التي تحتوي على مسكنات الآلام الموضعية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مفيدة إذا كنت مصابًا (وخاصة إذا كنت لا تستطيع تناول مضادات الالتهاب الفموية بسبب مشاكل الجهاز الهضمي). 
 

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي.. بالأدوية والمراهم

أفضل أدوية لعلاج الشد العضلي.. تعرف عليها


وتوفر المسكنات أو المواد الهلامية الأخرى ، خاصة تلك التي تحتوي على المنثول ، إحساسًا بالبرودة، هناك أيضًا تلك التي تحتوي على CBD و THC، حيث يمكن إستخدامها مع مرهم للشد العضلي، وفقا لما نشر في موقع medicinenet .

 

أفضل مرهم للشد العضلي 

 

ويمكن استخدام مرهم للشد العضلي و الكريمات إلى المواد الهلامية مع المسكنات، يمكن أن يساعد التدليك العضلي في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وعلى الرغم من أنها قد لا تعالج الالتهاب الحاد، إلا أن تدليك العضلات يمكن أن يساعد في تهدئة بعض تلك الآلام. 

 تدليك مرهم للشد العضلي قد يساعد أيضًا في تخفيف الألم الشديد ، مما يمنحك راحة مهدئة من الألم الذي يشعر بها الكثير من الأشخاص، و ليست هناك حاجة للأدوية بشكل عام لعلاج التشنج العادي لأن معظم التشنجات تهدأ تلقائيًا .

ويمكن مع إستخدام أفضل مرهم للشد العضلي القيام ببعض التمارين البسيطة  حتى تساعد على الاسترخاء. في حالة الإصابة بـ التشنج العضلي في عضلات الساق، فقد تساعد تمارين التمدد والوقوف والمشي في علاجه .

أفضل مرهم للشد العضلي الشد العضلي العضلات التشنج مسكنات الآلام الموضعية

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