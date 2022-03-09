تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

تشهد الساعات المقبلة، تقلبات في حالة الطقس، نتيجة منخفض جوي تتعرض له البلاد، مع تنبؤات بسقوط أمطار بعدة محافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتكون ذروة الانخفاض الجمعة، وتنشط حركة الرياح حتى الإثنين المقبل، ويستمر سقوط الأمطار بعدة مناطق اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

انخفاض درجات الحرارة



وتنخفض متوسطات درجات الحرارة في جنوب الصعيد الخميس 8 درجات عن المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتنخفض أيضًا في جنوب الصعيد 7 درجات يوم الجمعة عن المتوقعة خلال طقس الخميس، ليصل إجمالي الانخفاض في درجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال يومين إلى 15 درجة.



سحب وأمطار



رصدت الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مطروح والسلوم، ويصاحبها سقوط أمطار خلال حالة الطقس الآن وتتوقع الأرصاد أن تزداد شدة الأمطار على مطروح والسلوم خلال حالة الطقس اليوم مع تقدم ساعات النهار وتكون غزيرة أحيانًا.

منخفض جوي جديد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية وقالت إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع وجود رياح شمالية غربية، وكميات من الرطوبة، وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

دكتورة منار غانم

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى تسجل على القاهرة الكبرى نهاراً 23 درجة مئوية، وليلا 10 درجات مئوية، على أن يكون الطقس خلال فترة النهار دافئ خصوصاً مع سطوع أشعة الشمس، ويكون شديد البرودة ليلا.

وأوضحت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وتختلف الأمطار من منطقة لأخرى، منوهة الى أن إجمالي الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة وتكون متقطعة على مدار اليوم، مع وجود نشاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.



تحذير من الطقس

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا، مع تعرض البلاد أيضا لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 6 درجات غدًا الخميس، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بضرورة الالتزام بالملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس.

كما حذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحيانا على مطروح والسلوم مع تقدم ساعات النهار تكون أقل حدة كلما تقدمنا للداخل، قد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.



درجات الحرارة المتوقعة



ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحوالي 3 درجات في الإسكندرية والصعيد، ودرجتين في القاهرة والوجه البحري.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة للعظمي 23 درجة نهارًا، والصغرى 10 درجات.

وفي الإسكندرية للعظمي 19 درجة، والصغري 11 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في شبين الكوم وطنطا 22- 10 درجات، دمنهور وبورسعيد 20-11 درجة، بلطيم 20-12 درجة، مطروح ودمياط 19-12 درجة، سيوة 20-14 درجة.

في المنصورة والزقازيق 23-10 درجات، السويس والإسماعيلية 23-11 درجة، سانت كاترين 21-7 درجات.

في شرم الشيخ 26-16 درجة، الطور 25-16 درجة، الغردقة 26-17 درجة.

في الفيوم 26-10 درجات، أسيوط والمنيا 26-11 درجة، بني سويف 25-11 درجة، سوهاج 28-14 درجة، قنا 30-15 درجة.

في أسوان 37-16 درجة، الأقصر 34-16 درجة، شلاتين 26-14 درجة، حلايب 29-15 درجة.