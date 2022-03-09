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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لأغراض إنسانية.. قفزة كبيرة بأسعار النفط.. وقادة السعودية والإمارات يتجاهلون اتصالات بايدن

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

لأغراض إنسانية.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، في رد مقتضب على إعلان موسكو، إن “الجانب الروسي يعلن فتح ممرات إنسانية غدًا 9 مارس من الساعة 9:00 صباحًا في كييف”.

وول ستريت جورنال: قادة السعودية والإمارات رفضوا التحدث هاتفيا مع بايدن

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قادة السعودية والإمارات رفضوا إجراء اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث حول أزمة أوكرانيا، وأزمة أسعار النفط.

بعد حظر الواردات من روسيا.. قفزة كبيرة بأسعار النفط

ارتفعت ​أسعار​ النفط، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان ​الولايات المتحدة​ فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.

رغم الحظر الأمريكي.. تركيا: لن نتوقف عن شراء النفط الروسي

أعلنت تركيا أنها لن تتوقف عن شراء النفط الروسي، مُعربة عن أملها في رفع العقوبات عن إيران، ما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي، وذلك بعد حظر الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا.

إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

قالت الولايات المتحدة، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط والغاز من روسيا.

واشنطن ترفض مقترح بولندا بإرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اقتراح بولندا، وضع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" تحت تصرف الولايات المتحدة في قاعدة بألمانيا، استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة، قائلة إنه اقتراح "لا يمكن الدفاع عنه".

بيبسي وكوكا كولا وستاربكس توقف أنشطتها في روسيا

أعلنت شركة بيبسي وكوكا كولا وستاربكس وقف نشاطهما التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأجهزة مراقبة محطة تشيرنوبل النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في محطة تشيرنوبل النووية، وذلك بعد سيطرة روسيا على المنشأة الواقعة في شمال أوكرانيا.

السعودية: نتواصل مع أوكرانيا لضمان سلامة المواطن المحتجز

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا، أنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية.

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