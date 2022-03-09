صافرات الإنذار تدوي في كييف.. وقوات روسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلامية بسماع دوي صافرات إنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، مع دعوات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية قافلة عسكرية روسية تتحرك باتجاه كييف.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن صافرات الإنذار دوت في كييف، صباح الأربعاء، ودعت السلطات السكان إلى التوجه للملاجئ في أسرع وقت، محذرة من تهديد بهجوم صاروخي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 10 بالتوقيت المحلي يوم التاسع من مارس الجاري، وتوفير ممرات إنسانية من كييف وتشرنيجوف وسومي وخاركوف وماريوبول.

على جانب آخر، قالت شركة "ماكسار" إن صور الأقمار الصناعية تُظهر تحرك قافلة عسكرية روسية تجاه كييف.

Russia's military is moving armored vehicles and equipment to the northeast and southwest of Antonov Airport, less than a hour from downtown Kyiv. Image: @Maxar pic.twitter.com/fHRk8InVB8 https://t.co/c0N9qLNnay — Thomas Mutschler (@ThomasMutschler) March 9, 2022

ونشرت "ماكسار" المعنية بتكنولوجيا الفضاء، صورا تظهر عربات مدرعة ومركبات تابعة للجيش الروسي تتحرك في مطار أنتونوف، باتجاه طريق يبعد نحو ساعة من وسط مدينة كييف.

📡 Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной и показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту «Антонов» в Гостомеле



Фото: REUTERS pic.twitter.com/TKTtu1oGXS — Седой, не 34 ⚓ 🇺🇦 (@zynicism) March 9, 2022

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها "تتصدى لهجوم القوات الروسية بالعاصمة كييف وتلحق بها أضرارا".

بينما أشارت تقارير محلية إلى أن غارات جوية روسية استهدفت مدينة فينيتسا جنوب غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.