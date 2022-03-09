داليا أيمن عن ذكرى يوم الشهيد: "التضحية مبدأ موجود عند كل المصريين"

قالت الإعلامية داليا أيمن تعليقًا على ذكرى يوم الشهيد والذي يأتي تزامنًا مع استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، :" التضحية مبدأ موجود عند كل المصريين وخصوصًا التضحية من أجل الوطن"، معقبة:" المصري دائمًا مستعد أنه يضحي بنفسه عشان مصر دائمًا تكون بخير".

وأضافت خلال تقديم برنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، :" مصر قدمت ولسه بتقدم أرواح أبنائها للحفاظ على أرض الوطن اللي احنا عايشين عليها النهارده 9 مارس وهو يوم الاحتفال بيوم الشهيد وهو يوافق استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969"، متابعة:" القوات المسلحة تحتفل بهذه المناسبة كل عام لتخليد ذكرى شهداء الوطن ".





وفي سياق متصل، في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل مصر بذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، ذكرى استشهاد القائد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على خط الجبهة، بطلاً مخلصاً، ومقاتل شرس، في سبيل الدفاع عن كل حبة رمل من أرض مصر الغالية، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية القوات المصرية.

وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية، وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.



