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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 أطنان جبن أبيض وسكر مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 أطنان جبن أبيض وسكر، مجهولة المصدر وبدون فواتير، داخل 3 مخازن للسلع الغذائية بدائرة قسم ثان طنطا.

تحرير 8 محاضر مخالفات لأصحاب مخابز في الغربية


وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا يتضمن تمكن حملة لمفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية ، وعادل الكفافى، مدير عام  التجارة، عن ضبط مخزن مواد غذائية تابع لأحد المحال الشهيرة، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع كمية كبيرة من الجبن الأبيض الطري أنواع وأحجام مختلفة، مخالفة لاشتراطات الحفظ والتخزين مما يعرضها للتلف وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة والمصدر تم التحفظ علي كمية قدرها 10  ألاف علبة أحجام مختلفة بوزن إجمالي 6 أطنان و300 كيلو.

سعفان ومحافظ الغربية يسلمان 2581 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة


كما تم ضبط  2 من مسئولي  مخازن مواد غذائية، وذلك لحيازتهما بقصد البيع عبوات سكر معبأ مجهول المصدر  غير  مصحوبة  بالمستندات، ويحمل علامات تجارية غير مسجلة ومشتبه في صلاحيته مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن سكر حر.

سعفان ومحافظ الغربية يسلمان 2581 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة


تمت مصادرة المضبوطات فى تلك الوقائع، وتحرير المحاضر لأصحابها وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

محافظ الغربية ضبط مجهول المصدر مديرية التموين وزارة التموين مواد غذائية ترخيص مخالفات مخزن

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