ضبط 8 أطنان جبن أبيض وسكر مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 أطنان جبن أبيض وسكر، مجهولة المصدر وبدون فواتير، داخل 3 مخازن للسلع الغذائية بدائرة قسم ثان طنطا.



وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا يتضمن تمكن حملة لمفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية ، وعادل الكفافى، مدير عام التجارة، عن ضبط مخزن مواد غذائية تابع لأحد المحال الشهيرة، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع كمية كبيرة من الجبن الأبيض الطري أنواع وأحجام مختلفة، مخالفة لاشتراطات الحفظ والتخزين مما يعرضها للتلف وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة والمصدر تم التحفظ علي كمية قدرها 10 ألاف علبة أحجام مختلفة بوزن إجمالي 6 أطنان و300 كيلو.



كما تم ضبط 2 من مسئولي مخازن مواد غذائية، وذلك لحيازتهما بقصد البيع عبوات سكر معبأ مجهول المصدر غير مصحوبة بالمستندات، ويحمل علامات تجارية غير مسجلة ومشتبه في صلاحيته مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن سكر حر.



تمت مصادرة المضبوطات فى تلك الوقائع، وتحرير المحاضر لأصحابها وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.