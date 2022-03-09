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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية الابتزاز الإلكتروني بمدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم «إسلام. إ» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، هدد المجني عليها «ن» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الإنترنت وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو أداء وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

أمر الإحالة: رسائل تضمنت خدشا للشرف والاعتبار

وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها «ح» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل  لها الرسائل محل الاتهام الأول، كما قام المتهم بسب المجني عليهما «ن» و«ح» بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوي عبارات استملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، واعتدى على المبادىء الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها «ح» دون رضاها.

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أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

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