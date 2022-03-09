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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تشارك جمهورها صورا من كواليس تصوير كليب خليني.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونيسية لطيفة صورا من كواليس تصوير كليب “خليني” ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت لطيفة بإطلالات مختلفة وأنيقة، ونوعت ما بين الكاجوال والكلاسيكي، ولاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا بجمالها.

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أقوى وأضعف واحدة.. لطيفة التونسية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

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أخذت 40 حقنة لأعيش.. لطيفة: بكائى قريب بسبب بلدى ووالدى

احتفلت الفنانة لطيفة، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “تويتر”. 

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لها، وعلقت عليه كاتبة: “هي دي المرأة اللي ممكن تقول كل ما هو صعب في الحياة فا المرأة هي اقوى واحدة و اضعف واحدة في نفس الوقت قوية ومسامحة و عندها عزيمة .. مربية اجيال .. كل عام وكل امراه تخلق من الضعف قوه بالف خير …. كل عام و كل امرأة قوية وضعيفة بألف خير #يوم_المرأة_العالمي”.

وحلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على الإعلامى أنس بوخش ببرنامج AB talks والذى تحدثت فيه عن كثير من الأمور الحياتية والشخصية. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات لطيفة الجريئة التى عبرت عنها فى الحلقة. 

قالت لطيفة: إن السبب الحقيقى وراء ابتعادى عن الساحة فى 2011 هو ما دار بالوطن العربى من ثورات؛ خاصة فى تونس ومصر وهو ما أثر على نفسيا أكثر وقررت الابتعاد قليلا ولكن لم أتوقف عن الغناء كما تردد، فهى شائعة المقصود منها مهاجمتى كما كان يحدث معى فى بدايتى حيث كنت اتعرض الى هجوم فى تونس واطلقوا على لقب المهاجرة وفى مصر أطلقوا على لقب الوافدة. 

وأضافت لطيفة : أن أكثر ما اتأثر به فى حياتى ويصل إلى حد البكاء الشديد هو بلدى تونس ان يصيبها أى مكروه وهو امر يؤثر على نفسيا وكذلك عندما اتحدث عن والدى وتأثيره فى شخصيتى قبل ان يرحل عن عالمى ووالدي توفى وأنا بعمر 13 في شهر رمضان في حادثة، ولذلك كل ما يأتى شهر رمضان ينتابنى حالة من الخوف منه لأن والدى مات فيه وكنت بالنسبة له الدلوعة حيث كان يفضلنى عن باقى اشقائى بسبب صوتى. 

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