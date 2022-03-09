السيطرة على حريق في أحد زراعات محمية بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

شهدت بعض الزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال والتي تقع في قلب النيل بجزر الشلال الأول بمدينة أسوان اندلاع حريق بها، وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية للسيطرة عليه دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق فى الزراعات الموجودة بمدينة أسوان، وتوجهت الحماية المدنية وشرطة المسطحات لموقع الحريق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق اندلع بمساحات الحشائش والزراعات ، وسيطرت الحماية المدنية على الموقف بعد الدفع بلنشات إطفاء لإخماد النيران.

وكانت قد أعربت قيادات وأهالى نصر النوبة عن شكرهم وإمتنانهم للرئيس السيسي على تنفيذ حزمة هذه المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز مما سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وعقب إستماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

مؤكداً على أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية ، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكيف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها ، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

فيما أستهل اللواء أشرف عطية جولته بتفقد عدد من المشروعات بقرية بلانة والتي من بينها مجمع الخدمات الحكومية والذي قارب على الإنتهاء من ضمن 5 مجمعات تم نهوها ضمن 31 مجمع خدمى بقرى حياة كريمة يتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير على مساحة 640 م٢ وبتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 % حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين.

ثم توجه أشرف عطية إلى موقع مجمع الخدمات الزراعية حيث تابع معدلات ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى 87 % ، ومقام على مساحة 180 م2 ويتكلف إنشاؤه 6 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالى القرى ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة ومجمع للألبان ، ويأتى هذا المجمع ضمن 3 مجمعات تم نهوها من إجمالى 31 مجمع زراعى بمخنلف قرى حياة كريمة ، وعقب ذلك تفقد عطية المجمع الحرفى والجارى إنشاؤه على مساحة 600 م2 وبتكلفة تصل لنحو 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 % ، ويضم 35 ورشة بمساحات وأنشطة متنوعة.