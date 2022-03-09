الكشف على 322 طفلا ضمن المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القوافل الطبية التي نظمتها جمعية قلوب أصحاء برئاسة الدكتور علاء الغمراوي ومؤسسة ثروت الخيرية، للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة والتي انطلقت بقرى مركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخلال القافلة تم الكشف على الحالات واستهدفت القافلة قرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى.

كما تم الكشف على ١٦٥حاله من أبناء القرية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وتم امتشاق ٤ حالات مصابة بروماتيزم القلب ليتم متابعتها بمقر الجمعية بالمحلة والتي تتبنى بدورها علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح ذلك إلى جانب تقديم توعية صحية عن الوقاية من أمراض القلب.

كما شهدت قرية أبو الغر بمركز كفر الزيات القافلة ذاتها، حيث أسفر الكشف على ١٥٧ حاله من أبناء القرية عن رصد ٣حالات روماتيزم قلب وتم توجيه الحالات للمتابعة بمقر الجمعية، كما تم تقديم الجانب التوعوي بخطورة المرض وأهمية الكشف المبكر عنه من خلال تقديم توعية صحية عن الوقاية من أمراض القلب وتوزيع وسائل التوعية الصحية من بوسترات على أهالي القرية.

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