أخبار التوك شو.. آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة الخميس.. ورغد صدام حسين تنشر تسجيلا صوتيا نادرا لرسالة كتبها والدها

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو





كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن اليوم آخر يوم في أمشير وبدأنا الدخول في الربيع، وعلم الأرصاد الجوية لا يرتبط بالشهور القبطية كثيرا.

وقالت «إيمان شاكر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «اى تى سي» فصل الربيع يبدأ 21 مارس، والربيع معروف عنه برياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة، الشهر الحالي نشهد فيه رياح وأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة والجبال وبعض المناطق بالقاهرة.



هجوم ناري من إلهام شاهين بعد انتقاد دورها في "بطلوع الروح"





شنت الفنانة إلهام شاهين، هجوماً لاذعاً، على الانتقادات التى وجهت لها عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم بطلوع الروح، المنتظر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2022، والذي أحدث ضجة مؤخرا، معلنة أماكن تصويره والعناصر المشاركة فيه.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء "أنا بقدم رسالة محترمة وهامة".



وتابعت شاهين "أنا من ضد تفكير داعش الإرهابية لن يهاجم دوري ، منتقدة من يهاجمون دورها قائلة انتو زعلانين ليه".



رغد صدام حسين تنشر تسجيلا صوتيا نادرا لرسالة كتبها والدها.. شاهد





نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تسجيلا صوتيا نادرا لرسالة كتبها والدها لزوجته قبل سنوات في يوم المرأة .

وأذاعت قناة «العربية» الرسالة الصوتية التي وصفها فيها بـ «أم عدي الحلوة»، ونشرت رغد رسالة والدها تزامنا مع يوم المرأة العالمي، وعادة ما تشارك متابعيها رسائل مكتوبة بخط والدها.

وسابقا تحدثت رغد صدام حسين في لقاء سابق مع قناة العربية، عن صدام حسين الاب وعلاقته بالأسرة، وطفولتها وسط عائلتها.



سيدة لم تخرج من منزلها منذ 45 عاما: عايزة أطمن على ولادي|فيديو





قالت السيدة نجاح، السيدة التي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، “لا أفكر في المستقبل لأن المستقبل بيد الله “ومفيش في إيدي حاجة أعملها ولو عشت النهاردة مش هعيش بكرة”.

وأضافت نجاح، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، انا مش عايزة حاجة من الدنيا غير أنه لما أموت، أموت وانا مطمنة على ولادي، وانا عايزاهم يبقوا كويسين مع بعض".



أحمد موسى: إيقاف أوكرانيا لتصدير القمح سيكون له تأثير جديد على الأسعار





قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيقاف أوكرانيا لتصدير القمح والحبوب سيكون له تأثير جديد على الأسعار بالعالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن أوكرانيا تصدر حبوبا كثيرة لدول العالم، وبعد الازمة الأخيرة لن تصدر، وأنه تم ضرب جميع الموانئ الأوكرانية.

ولفت إلى أن القمح ارتفع بنسبة 48 %، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الزيادة فى الفترة المقبلة، نتيجة عدم تصدير القمح من أوكرانيا، وروسيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه يطالب المزارعين بـ إعطاء الحكومة 60% من إنتاج القمح أو 70 %، وذلك بسبب الظروف التى تواجه الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه حتى اليوم يتم خبز العيش فى منازل أهلنا ، وطوال الوقت يطلب أقاربه بالعيش البلدي:" عيش البلد".



صناعة الذهب: الأسعار سترتفع بعد أسبوعين اشتروا وما تخافوش





قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لـ شئون صناعة الذهب، إن أوقية الذهب وصلت لـ 2075 دولار و انخفضت الآن لـ 1996 دولار، وهذا كان له تأثير فى انخفاض أسعار الذهب لأكثر من 15 جنيها فى الجرام.

وأضاف خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الازمة العالمية مازالت موجودة، و الاقتصاديات العالمية على صفيح ساخن، بجانب التضخم، ولا يتوقع أحد استمرار الانخفاض.

ولفت إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد ارتفاعا فى أسعار الذهب، لذلك :" اللى عايز يشتري الآن يشتري.. الذهب كان بجنيه فى عام 1960".

وأشار إلى أن الذهب لم يتسبب فى مشكلة لأحد، فشراء الذهب لا ينتج عنه مشكلة.

الأزمة عالمية.. اتحاد الصناعات: أسعار الحديد وصلت إلى 18 ألف جنيه للطن





أكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة في سعر الحديد حاليا ترجع إلى عدم وجود المادة الخام، وعدم توافرها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن روسيا و أوكرانيا أكثر الدول التى يتم استيراد خام الحديد منهم.

ولفت إلى أن أسعار الحديد ارتفعت إلى 18 ألف جنيه للطن، وهذا سيكون له تأثير على سعر الوحدات السكنية.



التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو





عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لاستعراض أسعار السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ، إن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيه وقمر الدين يبدأ من 20 جنيه ، مضيفا:" هناك تخفيضات داخل المجمعات الاستهلاكية تصل لـ 30 % ".

وتابع احمد كمال "الدولة لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ويتم طرح السلع في أكثر من 1300 مجمع استهلالكي على مستوى الجمهورية".

رجاء حسين عن تكريمها من انتصار السيسي: منمتش من الفرحة..فيديو

كشفت الفنانة رجاء حسين، عن تفاصيل تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقالت رجاء حسين في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، "لم أنم من الفرحة، وأشعر بسعادة كبيرة بعد تكريمي بالأمس".

وأضافت رجاء حسين “السيدة انتصار السيسي سيدة محترمة وقالت لي «أنا بحبك أوي»، فأجبتها "وأنا كمان بحبك".