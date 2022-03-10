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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على سفينة بعد 107 سنوات من غرقها بالقطب الجنوبي.. صور وفيديو

بقايا السفينة الغارقة
بقايا السفينة الغارقة

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، انه تم العثور على حطام سفينة السير إرنست شاكلتون Endurance بعد 107 سنة من حصرها في الجليد البحري وغرقها قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية.

 

وقال صندوق التراث البحري في فوكلاند إن السفينة الخشبية ، التي لم تظهر منذ أن غرقت في بحر ويديل عام 1915 ، عثر عليها على عمق 9868 قدمًا (3008 أمتار).

بقايا السفينة

فيما تظهر اللقطات الرائعة لحطام السفينة أنها تم الحفاظ عليه بشكل مذهل ، حيث لا  يزال اسمها  مرئيًا تمامًا على مؤخرة السفينة.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن بعثة اكتشاف السفينة ، أنطلقت  من كيب تاون بجنوب إفريقيا في فبراير من هذا العام ، بعد شهر من الذكرى المئوية لوفاةالسير إرنست صاحب السفينة لتحديد موقعها. 

وافادت الصحيفة انه تم العثور  السفينة الغارقة  على بعد أربعة أميال تقريبًا جنوب الموقع الذي سجله في الأصل قبطان السفينة فرانك ورسلي ، ولكن ضمن منطقة البحث التي حددها فريق الحملة قبل مغادرتها كيب تاون. 

 

وذكت الصحيفة أن في عام 1915 ، شرع السير إرنست شاكلتون وطاقمه في تحقيق أول معبر بري للقارة القطبية الجنوبية ، لكن السفينة لم تصل إلى اليابسة وأصبحت محاصرًا في حزمة كثيفة من الجليد ، مما أجبر هذا الامر  28 رجلاً كانوا على متن السفينة على التخلي عنها في النهاية.
 

سفينة حطام اخر اخبار المشاهير الجليد البحري غرقها منوعات

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